Trafik düzenlemesi kapsamında özellikle Çavuşdere Caddesi'nin belirli bir bölümü gün boyunca ulaşıma kapalı olacak. Uygulamanın 5 Eylül 2026 tarihinde saat 07.00'de başladı ve etkinliğin sona ermesine kadar devam edeceği belirtildi. Yetkililer, bölgede ulaşımın aksamaması için alternatif yolların kullanılmasını önerdi.

Üsküdar’da trafik akışını etkileyecek geçici bir düzenleme yapılacak. (Görsel: AA)

ÇAVUŞDERE CADDESİ'NDE ULAŞIM DURDURULACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda Çavuşdere Caddesi'nin bir bölümü araç trafiğine kapatılacak.

Saat 07.00 itibarıyla başlayan uygulama, etkinliğin tamamlanmasına kadar sürecek. Kapatılacak bölüm, Hayrettin Çavuş Sokak ve Hatmi Sokak ile Evliya Hoca Sokak arasında kalan Çavuşdere Caddesi olarak açıklandı.

Trafik tedbiri etkinliğin sona ermesiyle birlikte kaldırılacak.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGAH ÖNERİSİ

Bölgede ulaşımın devam edebilmesi amacıyla sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlendi. Buna göre Dr. Fahri Atabey Caddesi ve Selami Ali Efendi Caddesi ile Evliya Hoca Sokak ve Hatmi Sokak kullanılabilecek.

Yetkililer, yol kapatma uygulaması süresince sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini ve mümkün olduğunca alternatif güzergahları tercih etmelerini tavsiye etti.