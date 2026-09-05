Üsküdar’da başkan vekili seçimi ertelendi... Düğüm 8 Eylül'de çözülecek

DÜĞÜM 3 GÜN SONRA ÇÖZÜLECEK

Toplantıya başkanlık eden Meclis Başkanı, salt çoğunluk şartının yerine getirilememesi üzerine oturumu sonlandırdı. Meclis Başkanı, ertelenen başkanvekilliği seçiminin 8 Eylül tarihinde yeniden yapılacağını duyurdu. Sürecin İstanbul Valiliği tarafından değil, doğrudan Meclis Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.