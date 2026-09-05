Üsküdar’da başkan vekili seçimi ertelendi... Düğüm 8 Eylül'de çözülecek
Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekili seçimi 8 Eylül’e ertelendi. Salt çoğunluğun sağlanamadığı belediye meclisinde 24 üye toplanamadı. 2 meclis üyesinin gözaltında olduğu Üsküdar'da CHP ve Yeni Parti birlikte hareket etme kararı almıştı.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan hukuki süreç devam ediyor.
İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı vermesiyle iptal edilen başkanvekilliği seçimi için Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan itiraz sonuçlandı. Üsküdar Belediyesi'nin itirazını değerlendiren üst mahkeme, talebi reddederek seçimin yenilenmesine kesin olarak hükmetti.
ÜYELER GELMEDİ
Yenilenmesine karar verilen seçim için Üsküdar Belediyesi Meclisi bugün saat 10.00'da toplandı.
Yoklama işlemiyle başlayan oturumda, meclis üyelerinin katılım durumu değerlendirildi.
Yapılan sayım sonucunda mecliste salt çoğunluğun sağlanamadığı tespit edildi.
Yeterli sayıya ulaşılamaması nedeniyle başkanvekilliği seçimi gerçekleştirilemedi.
DÜĞÜM 3 GÜN SONRA ÇÖZÜLECEK
Toplantıya başkanlık eden Meclis Başkanı, salt çoğunluk şartının yerine getirilememesi üzerine oturumu sonlandırdı. Meclis Başkanı, ertelenen başkanvekilliği seçiminin 8 Eylül tarihinde yeniden yapılacağını duyurdu. Sürecin İstanbul Valiliği tarafından değil, doğrudan Meclis Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.
ŞAİBELİ SEÇİMDE NE OLDU
Sinem Dedetaş'ın tutuklanması sonrası 5 Ağustos tarihinde yapılan ilk oylamada CHP grubundan 28, Cumhur İttifakı cephesinden 17 meclis üyesi oy kullanmıştı.
Gerçekleştirilen seçimde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediyesi başkanvekili görevine getirilmişti.
İKİ AYRI SUÇ DUYURUSU
Oylamanın tamamlanmasının ardından bazı oy pusulalarının geçerliliği üzerine karşılıklı itirazlar gündeme gelmişti.
AK Parti Grubu, usulsüzlük iddialarını gerekçe göstererek Meclis Divanı'na resmi itiraz dilekçesi sundu.
İtiraz süreciyle yetinmeyen parti yetkilileri, konuyla ilgili adli makamlara iki ayrı suç duyurusunda bulundu.
AK Parti'nin başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul 2. İdare Mahkemesi, seçim işleminin yürütmesini durdurma kararı aldı.
21'E 21
Hukuki süreç devam ederken Üsküdar Belediye Meclisi'nde de dengeler değişti. CHP listelerinden meclise giren Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
4 meclis üyesinin saf değiştirmesi Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki aritmetiği yeniden şekillendirdi.
Katılımların ardından CHP grubunun üye sayısı 21'e gerilerken, Cumhur İttifakı cephesinin üye sayısı 21'e yükseldi.