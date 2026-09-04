Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonların sürdüğünü bildirdi.

Operasyonda ele geçirilenler. (Fotoğraflar: İHA, DHA)

ANTALYA'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON

Antalya'da silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, şüphelilerin sanal medya paylaşımları mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin, "Daltonlar", "Çirkinler" ve "Casperlar" adıyla bilinen silahlı suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven paylaşımlar yaptığı belirlendi. Bazı şüphelilerin ise örgütlerin eylemlerinde yer almak istediklerine yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Kimlik ve adres bilgileri belirlenen 14 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda ilk etapta 9 şüpheli yakalandı. Operasyonun devamında bir şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 10'a yükseldi.

Firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.