Akın Gürlek duyurdu: Daltonlar, Çirkinler ve Casperlar’a yönelik operasyonlarda 46 için işlem yapıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Kayseri’de yürütülen operasyonlarda toplam 46 şüphelinin hedef alındığını açıkladı. Antalya’da “Daltonlar”, “Çirkinler” ve “Casperlar” adıyla bilinen silahlı suç örgütlerine yönelik çalışma kapsamında 14 şüpheliden 10’u yakalanırken, Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 32 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Aramalarda uyuşturucu, silah, mühimmat ve dijital materyaller ele geçirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonların sürdüğünü bildirdi.
Gürlek, operasyonların Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarının, İl Emniyet Müdürlükleriyle koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirterek toplam 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik çalışmalarda 46 şüphelinin hedef alındığını açıkladı.
ANTALYA'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON
Antalya'da silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, şüphelilerin sanal medya paylaşımları mercek altına alındı.
Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin, "Daltonlar", "Çirkinler" ve "Casperlar" adıyla bilinen silahlı suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven paylaşımlar yaptığı belirlendi. Bazı şüphelilerin ise örgütlerin eylemlerinde yer almak istediklerine yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.
Kimlik ve adres bilgileri belirlenen 14 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda ilk etapta 9 şüpheli yakalandı. Operasyonun devamında bir şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 10'a yükseldi.
Firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
ADRESLERDEN KOKAİN VE SATIŞA HAZIR ESRAR ÇIKTI
Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 338 gram kokain, satışa hazır halde 61 ayrı paket esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin kullandığı cep telefonlarına da dijital inceleme yapılmak üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği'nde sürdüğü öğrenildi.
KAYSERİ'DE 32 ŞÜPHELİNİN TAMAMI GÖZALTINDA
Kayseri'de ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Beş ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
GÜRLEK: MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada Antalya ve Kayseri'de toplam 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonlarda 46 şüphelinin hedef alındığını bildirdi.
Antalya'daki operasyonda 14 şüpheliden 10'unun yakalandığını belirten Gürlek, gençleri suça ve şiddete yönlendiren yapılara müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Gürlek, yeni nesil suç örgütleri ve bunların yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.