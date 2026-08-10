Üsküdar Belediyesi seçimindeki şaibe yargıya taşındı... AK Parti’den suç duyurusu

" G harfinin 6'ya, Z harfinin T harfine ve 2'ye benzetildiği, K harfinin üzerinden tekrar geçildiği gerekçeleriyle oyların geçersiz sayıldığına şahit olduk. Divan Başkanı Ali Aral aynen, 'Karıştı bu oylar ya. Oyları karıştırdım. Hangisi geçersizdi?' diyerek oyları karıştırdığını kabul etmiştir. Oyların ve itirazların hangi pusulaya ilişkin olduğu konusunda böylesine açık bir karışıklığın yaşanması, seçimin güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur."

Dördüncü tur oylamada yaşanan harf iptalleri ve oy sayımındaki çelişkilerin seçim sürecindeki tartışmaları daha da derinleştirdiğini kaydeden Sarıcaoğlu şöyle konuştu:

Bir oy pusulasının geçerliliğinin sadece o pusula üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Sarıcaoğlu, "Başka bir isme ait pusula hakkında verilen kararın, sonraki bir pusulanın geçersizliğine gerekçe yapılması hukuki açıdan kabul edilemez. Bugün itibarıyla iki ayrı suç duyurusunda bulunduk. Birincisi; başta görevi kötüye kullanma olmak üzere siyasi hakların kullanılmasının engellenmesine ilişkin olarak Başkanlık Divanı üyeleri hakkındadır. Diğeri 3. tur sonrasında verilen arada salonda ve salon dışında yaşanan olaylara karışan, Meclis üyelerine yönelik baskı, tehdit ve alenen hakaret iddialarına ilişkin kişileri kapsamaktadır. Ayrıca seçim işleminin ve Meclis kararının iptali ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde dava açacağız. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Harf benzerliği gibi asılsız gerekçelerle oyların geçersiz sayıldığı skandal seçimin iptali ve yenilenmesi için idare mahkemesinde dava açılacağı duyuruldu.