Üsküdar Belediyesi seçimindeki şaibe yargıya taşındı... AK Parti’den suç duyurusu
Üsküdar'da milli iradeyi hiçe sayan şaibeli Başkan Vekilliği seçimi yargıya taşındı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, meclis üyelerine uygulanan baskı, tehdit ve oy sayımındaki açık usulsüzlüklere karşı İstanbul Anadolu Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Harf benzerliği bahaneleriyle oyların geçersiz sayıldığı, Divan Başkanının acziyetini itiraf ettiği skandal seçimin iptali için harekete geçen AK Parti yönetimi, seçimin iptali ve yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde dava açacaklarını bildirdi.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş 1 Ağustos'ta görevden uzaklaştırıldı. Üsküdar Belediye Meclisinde 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçimleri ise eşi benzeri görülmemiş şaibe ve tehdit iddialarına sahne oldu. AK Parti skandalı yargıya taşıdı.
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ve AK Partili belediye meclis üyeleri, milli iradeye gölge düşüren usulsüzlüklerin hesabını sormak üzere İstanbul Anadolu Adliyesi'nde sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
MECLİS ÜYELERİNE TEHDİT VE BASKI UYGULANDI
Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Üsküdar Belediyesinde yaşanan gelişmeleri üzüntüyle takip ettiklerini bildirdi.
İddiaların tamamının belediyenin resmi canlı yayın kaydına dayandığını belirten Sarıcaoğlu, seçim turları arasında yaşanan skandal olaylara dikkat çekti. Sarıcaoğlu, üçüncü tur oylamasının ardından seçimin olağan akışına aykırı şekilde kesintiye uğratıldığını aktardı.
CHP'li meclis üyelerine yönelik baskılara değinen Sarıcaoğlu, "3. turda 6 CHP'li Meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin lehine oy kullanmasının ardından, seçimin olağan akışına aykırı şekilde ara verilmiştir. Biz, üçüncü turun ardından seçimin kesintiye uğratılmadan devam etmesini ısrarla talep ettik. Buna rağmen Meclis Başkanlığı tarafından seçime ara verilmiş, bu ara esnasında yaşananlar kamuoyuna yansımıştır. Üsküdar'daki usulsüzlüklere 'dur' diyen Meclis üyelerine yönelik baskı ve tehdit iddiaları gündeme gelmiş; CHP'li Meclis üyelerinin kendi grup odalarında bir partinin İl Başkanı tarafından tehdit edildiği ve son turda tercihlerini değiştirmeleri yönünde baskı gördükleri iddia edilmiştir." ifadelerini kullandı.
GEÇERSİZ OY İÇİN TUHAF BAHANELER
Dördüncü tur oylamada yaşanan harf iptalleri ve oy sayımındaki çelişkilerin seçim sürecindeki tartışmaları daha da derinleştirdiğini kaydeden Sarıcaoğlu şöyle konuştu:
"G harfinin 6'ya, Z harfinin T harfine ve 2'ye benzetildiği, K harfinin üzerinden tekrar geçildiği gerekçeleriyle oyların geçersiz sayıldığına şahit olduk. Divan Başkanı Ali Aral aynen, 'Karıştı bu oylar ya. Oyları karıştırdım. Hangisi geçersizdi?' diyerek oyları karıştırdığını kabul etmiştir. Oyların ve itirazların hangi pusulaya ilişkin olduğu konusunda böylesine açık bir karışıklığın yaşanması, seçimin güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur."
İKİ AYRI SUÇ DUYURUSU
El yazısıyla yazılan oy pusulalarındaki harf şekillerinin oyu geçersiz kılamayacağını, mevzuatta bunun karşılığı bulunmadığını vurgulayan Sarıcaoğlu, atılan hukuki adımları detaylandırdı.
Bir oy pusulasının geçerliliğinin sadece o pusula üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Sarıcaoğlu, "Başka bir isme ait pusula hakkında verilen kararın, sonraki bir pusulanın geçersizliğine gerekçe yapılması hukuki açıdan kabul edilemez. Bugün itibarıyla iki ayrı suç duyurusunda bulunduk. Birincisi; başta görevi kötüye kullanma olmak üzere siyasi hakların kullanılmasının engellenmesine ilişkin olarak Başkanlık Divanı üyeleri hakkındadır. Diğeri 3. tur sonrasında verilen arada salonda ve salon dışında yaşanan olaylara karışan, Meclis üyelerine yönelik baskı, tehdit ve alenen hakaret iddialarına ilişkin kişileri kapsamaktadır. Ayrıca seçim işleminin ve Meclis kararının iptali ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde dava açacağız. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.