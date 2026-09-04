Millî güvenliği hedef alan dijital ağa darbe: FETÖ iltisaklı 7 hesap ile Erk Acarer ve Dilek Ekmekçi’ye erişim engeli

İletişim Başkanlığı koordinesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen incelemelerde, millî güvenliği hedef alan paylaşımlar yaptığı tespit edilen FETÖ iltisaklı 7 X hesabı belirlendi.

Türkiye aleyhine dezenformasyon ve kara propaganda faaliyeti yürüttüğü belirlenen sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

ETKİ AJANI ERK ACARER'İN HESABI DA KAPATILDI

Türkiye aleyhine yürüttüğü algı operasyonları ve provokatif yayınlarıyla gündeme gelen Erk Acarer'in @ErkAcarerTV kullanıcı adlı hesabına da erişim engeli getirildi.

Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alınan kararın ardından hesap, X tarafından Türkiye'den erişime kapatıldı.

Acarer'in sosyal medya hesapları hakkında daha önce de benzer kararlar alınmış ancak firari isim, farklı hesaplar açarak yayınlarını sürdürmüştü.

MİT ŞEHİDİNİ DEŞİFRE DOSYASINDA YAKALAMA KARARI

Takvim.com.tr'nin daha önce gündeme taşıdığı dosyada, Acarer'in Libya'da şehit olan MİT mensubunun kimliği, görevi ve teşkilattaki konumuna ilişkin bilgileri sosyal medya hesabında yayımladığı iddianamede yer almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından Acarer hakkında MİT Kanunu'nun 27. maddesine muhalefet suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. İddianamede, Acarer'in devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladığı ve MİT mensubunu deşifre ettiği değerlendirilmişti. Takvim'in MİT ifşası haberi

ALMANYA İTİRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Almanya'da yaşayan Acarer, katıldığı bir yayında yaptığı haberlerin Almanya Emniyet Müdürlüğü ile Alman İçişleri Bakanlığı tarafından "özellikle istendiğini" söylemişti.

Acarer'in şu ifadeleri, yabancı kurumlarla ilişkisi ve etki ajanlığı faaliyetleri konusunda tartışmalara yol açmıştı:

"Benim bütün yaptığım haberler iki birim tarafından özellikle isteniyor. Birincisi Almanya Emniyet Müdürlüğü, diğeri de Alman İçişleri Bakanlığı."

DİLEK EKMEKÇİ'NİN HESABINA DA ENGEL

Dilek Ekmekçi'nin @dilekmekci kullanıcı adlı X hesabı da millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Kararın X tarafından uygulanmasının ardından Ekmekçi'nin hesabı Türkiye'den erişime kapatıldı.

Böylece FETÖ iltisaklı 7 hesabın yanı sıra Erk Acarer ve Dilek Ekmekçi'nin hesapları da Türkiye'de erişime kapatılmış oldu. Sosyal medya üzerinden millî güvenliği hedef alan dezenformasyon ve algı operasyonlarına karşı yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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