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Kuriş soruşturmasında İrfan Yılmaz'a ait 5 şirkete el konuldu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda şüpheli İrfan Yılmaz’a ait 5 şirkete el konuldu. Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, MİE Girişimcilik ve Astra Polimer şirketleri üzerinden şüpheli finansal işlemler gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında şüpheli İrfan Yılmaz hakkında "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

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Kuriş soruşturmasında İrfan Yılmaz'a ait 5 şirkete el konuldu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada kritik bir gelişme daha yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda düğmeye basan başsavcılık, örgütle bağlantılı şüpheli İrfan Yılmaz'ın üzerine kayıtlı 5 şirkete el koydu. Şüpheli Yılmaz hakkında ise 3 ayrı ağır suçlamayla gözaltı kararı çıkarıldı.

Yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari Hilmi Tuna Kuriş (ortada) ve Erhan Yılmaz (sağda) ve Mehmet Özmen (solda), 21 Ağustos'ta Marmaris'te yakalandı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)Yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari Hilmi Tuna Kuriş (ortada) ve Erhan Yılmaz (sağda) ve Mehmet Özmen (solda), 21 Ağustos'ta Marmaris'te yakalandı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

MASAK İNCELEDİ, ŞÜPHELİ İŞLEMLER DEŞİFRE OLDU
Soruşturma kapsamında MASAK uzmanları, Alihan Kuriş suç örgütünün mali ayağını mercek altına aldı. Yapılan detaylı incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz'a ait şirketler üzerinden yürütülen finansal hareketlerin şüpheli nitelikte olduğu belgelendi.

Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Yılmaz Kimya deposunda 206 kilogram külçe altın bulunmuştu (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Yılmaz Kimya deposunda 206 kilogram külçe altın bulunmuştu (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

El konulan ve örgütün finansal ağında kullanıldığı tespit edilen 5 şirket şunlar:

  • Yılmaz Kimya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  • Yılkim Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
  • Erimer Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  • MİE Girişimcilik ve Makine Anonim Şirketi
  • Astra Polimer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

MASAK'ın somut veriler içeren raporunun ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu 5 şirkete mahkeme kararıyla el koydu.

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3 AYRI SUÇTAN GÖZALTI KARARI
Mali darbenin ardından soruşturmanın adli ayağı da genişletildi. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Kuriş soruşturmasında İrfan Yılmaz'a ait 5 şirkete el konuldu!-3
Alihan Kuriş suç örgütünün saha faaliyetlerinin yanı sıra mali yapılanmasını ve suçtan elde edilen tüm mal varlığı değerlerini tamamen deşifre etmeyi hedefleyen soruşturmanın, çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

ALTINLAR YILMAZ KİMYA'DAN ÇIKMIŞTI


Muğla'da yakalanan örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik operasyonda, Yılmaz Kimya deposunda 206 kilo külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin euro ele geçirilmişti. Kuriş'in, servetin çıktığı şirkete 19 Kasım 2025'ten itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olduğu saptanmıştı.

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