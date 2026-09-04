Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada kritik bir gelişme daha yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda düğmeye basan başsavcılık, örgütle bağlantılı şüpheli İrfan Yılmaz'ın üzerine kayıtlı 5 şirkete el koydu. Şüpheli Yılmaz hakkında ise 3 ayrı ağır suçlamayla gözaltı kararı çıkarıldı.

Yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari Hilmi Tuna Kuriş (ortada) ve Erhan Yılmaz (sağda) ve Mehmet Özmen (solda), 21 Ağustos'ta Marmaris'te yakalandı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır) MASAK İNCELEDİ, ŞÜPHELİ İŞLEMLER DEŞİFRE OLDU

Soruşturma kapsamında MASAK uzmanları, Alihan Kuriş suç örgütünün mali ayağını mercek altına aldı. Yapılan detaylı incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz'a ait şirketler üzerinden yürütülen finansal hareketlerin şüpheli nitelikte olduğu belgelendi. Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Yılmaz Kimya deposunda 206 kilogram külçe altın bulunmuştu (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır) El konulan ve örgütün finansal ağında kullanıldığı tespit edilen 5 şirket şunlar: Yılmaz Kimya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yılkim Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Erimer Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

MİE Girişimcilik ve Makine Anonim Şirketi

Astra Polimer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MASAK'ın somut veriler içeren raporunun ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu 5 şirkete mahkeme kararıyla el koydu.