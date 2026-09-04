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Şırnak'tan acı haber: Görevi sırasında kazada yaralanan polis Melih Kaygusuz şehit oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz'dan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 6 Temmuz'dan bu yana tedavi gören Kaygusuz'un 3 Eylül'de şehit olduğunu açıkladı. Çiftçi, şehidin ailesine, Emniyet Teşkilatına ve millete başsağlığı diledi.

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Şırnak'tan acı haber: Görevi sırasında kazada yaralanan polis Melih Kaygusuz şehit oldu

Şırnak'tan acı haber geldi. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Melih Kaygusuz, görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

ACI HABERİ BAKAN ÇİFTÇİ DUYURDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Melih Kaygusuz'un şehadet haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sosyal medya paylaşımı (Fotoğraflar AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sosyal medya paylaşımı (Fotoğraflar AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Çiftçi, Kaygusuz'un 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralandığını ve 3 Eylül'de tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu belirtti.

ŞEHİT POLİS İÇİN TAZİYE MESAJI

Bakan Çiftçi, paylaşımında şehit polis memuru Melih Kaygusuz'a Allah'tan rahmet diledi.

Şehidin ailesine, Emniyet Teşkilatına ve millete başsağlığı dileklerini ileten Çiftçi, "Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

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