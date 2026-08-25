Kuriş soruşturmasında araç ağı genişliyor: Şahin adına tahsisli üç araba dosyada
Kuriş soruşturmasında örgütle bağlantılı kişilerce kullanılan iki aracın daha eski Bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıktı. Gözler, Alihan Kuriş'in kardeşinin yakalandığı ilk araç için "Ben onu İstanbul'a geldiğimde kullanmak için şirketten kiralamıştım. İlgim yok." diyen Şahin'de...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı.
Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına firar etmek üzere Marmaris'e götürülmesinde kullanılan 34 SL 313 plakalı aracın eski bakanlardan İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğunun belirlenmesi üzerine başlatılan incelemede, Şahin adına tahsisli 34 S 7815 ve 34 RM 8677 plakalı araçların da tahsis amacının dışında ve soruşturmanın odağındaki faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi.
Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, 34 S 7815 plakalı aracın GT Lease Otomotiv Ticaret AŞ adına kayıtlı olduğu ve 10 Ağustos 2026-10 Ağustos 2029 arasında İdris Naim Şahin adına tahsis edildiği belirlendi.
Aracın farklı kişiler tarafından kullanıldığı, bunlardan birinin Ömer Sipahioğlu olduğu tespit edildi. Sipahioğlu'nun Beylerbeyi Eğitim Çevre ve Sağlık Derneğinde aktif, Kısıklı İlim ve Kültüre Hizmet Derneğinde üye olduğu, telefon irtibatlarında ise soruşturma makamlarınca Alihan Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı değerlendirilen kişilerle temaslarının bulunduğu saptandı.
Sipahioğlu'nun 13 Ağustos'ta Antalya Havalimanı'ndan Almanya'ya çıktığı tespit edildi. Aracın son bir aylık hareketlerinde Ömür Yücel tarafından da kullanıldığı değerlendirildi. 2011-2014 yıllarında İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan Yücel'in Elya Global Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'de ortaklık kaydı bulunduğu belirlendi.
Yücel gözaltına alındı.PTS kayıtlarına göre 34 S 7815 plakalı araç 8 Ağustos'ta İstanbul'dan Bodrum'a, 16 Ağustos'ta Muğla'dan İstanbul'a, 17 Ağustos'ta Bodrum'a, 18 Ağustos'ta Ankara'ya, 19 Ağustos'ta Muğla'ya geçti. 21 Ağustos'ta ise Muğla'dan Bursa'ya, ardından Ankara'ya hareket ettiği belirlendi.
3 BELARUSLU ARAÇTA
Üç Belarus vatandaşının 6 Ağustos'ta Bodrum Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve diplomatik pasaport taşıdığı belirlendi. PTS görüntülerinde bu kişilerin 21 Ağustos'ta Şahin adına tahsisli 34 S 7815 plakalı araçta taşındığı tespit edildi. Araç, 20 Ağustos saat 09.41'de tek kişiyle, 21 Ağustos saat 11.11'de ise 3 kişiyle Güvercinlik-Torba güzergâhında görüntülendi. Belarusluların Bursa'da Savaş Kocaman'ın kullandığı 34 ELP 160 plakalı araca teslim edildiği belirlendi.
Kocaman'ın aracının Tok Tarım Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı olduğu, Kocaman ile Yücel arasında telefon irtibatı bulunduğu tespit edildi. 3 kişinin 22 Ağustos'ta Minsk uçuşuyla Türkiye'den ayrıldığı belirlendi.
Arşiv taramasında 14 Eylül 2011 tarihli bir ihbar yeniden incelemeye alındı. İhbarda Belarus'tan kadın getirilmesi, gizli kamera ve şantaj yoluyla ihale süreçlerinin yönlendirilmesi gibi iddialar yer aldı. İhbarda "getir-götür işlerini Mehmet Özmen'in yaptığı" ileri sürüldü.
Bu kayıt, Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yakalandığı 34 SL 313 plakalı aracı kullanan kişinin Mehmet Özmen olduğunun tespit edilmesiyle yeniden önem kazandı.
Arşiv taramasında 14 Eylül 2011 tarihli bir ihbar yeniden incelemeye alındı. İhbarda Belarus'tan kadın getirilmesi, gizli kamera ve şantaj yoluyla ihale süreçlerinin yönlendirilmesi gibi iddialar yer aldı.
İhbarda "getir-götür işlerini Mehmet Özmen'in yaptığı" ileri sürüldü. Bu kayıt, Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yakalandığı 34 SL 313 plakalı aracı kullanan kişinin Mehmet Özmen olduğunun tespit edilmesiyle yeniden önem kazandı.