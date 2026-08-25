Çakarlı araç

3 BELARUSLU ARAÇTA

Üç Belarus vatandaşının 6 Ağustos'ta Bodrum Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve diplomatik pasaport taşıdığı belirlendi. PTS görüntülerinde bu kişilerin 21 Ağustos'ta Şahin adına tahsisli 34 S 7815 plakalı araçta taşındığı tespit edildi. Araç, 20 Ağustos saat 09.41'de tek kişiyle, 21 Ağustos saat 11.11'de ise 3 kişiyle Güvercinlik-Torba güzergâhında görüntülendi. Belarusluların Bursa'da Savaş Kocaman'ın kullandığı 34 ELP 160 plakalı araca teslim edildiği belirlendi.

Kocaman'ın aracının Tok Tarım Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı olduğu, Kocaman ile Yücel arasında telefon irtibatı bulunduğu tespit edildi. 3 kişinin 22 Ağustos'ta Minsk uçuşuyla Türkiye'den ayrıldığı belirlendi.

Arşiv taramasında 14 Eylül 2011 tarihli bir ihbar yeniden incelemeye alındı. İhbarda Belarus'tan kadın getirilmesi, gizli kamera ve şantaj yoluyla ihale süreçlerinin yönlendirilmesi gibi iddialar yer aldı. İhbarda "getir-götür işlerini Mehmet Özmen'in yaptığı" ileri sürüldü.