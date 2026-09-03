MİT Başkanı İbrahim Kalın Atina’da EYP Başkanı Demiris ile görüştü: Kritik başlıklarda ortak karar

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, geçen hafta Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Themistoklis Demiris ile görüştü.

Görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü için atılabilecek adımlar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

EGE'DEN NATO GÜVENLİĞİNE KRİTİK BAŞLIKLAR

Kalın ile Demiris'in görüşmesinde; Ege ve Doğu Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terörle mücadele, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı konuları masaya yatırıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin söz konusu alanlarda kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

BÖLGESEL GELİŞMELER MASAYA YATIRILDI

Görüşmede ABD-İran savaşı, Suriye'deki yeni dönem, Libya'nın siyasi birliği ve Filistin meselesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da sürdürdüğü ihlaller ile işgal politikalarının yanı sıra Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları da ele alındı.

TERÖR VE ORGANİZE SUÇLARA KARŞI ORTAK KARAR

İki ülke arasında terör ve organize suç örgütleriyle mücadelede son dönemde yakalanan ivmenin artırılarak sürdürülmesi konusunda ortak karara varıldı. Bu alandaki işbirliğinin stratejik bir boyuta taşınmasının gerekliliği vurgulandı.

İSTİHBARAT İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

MİT Başkanı Kalın ile EYP Başkanı Demiris, ikili ve bölgesel meselelerde iki ülkenin istihbarat servisleri arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

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