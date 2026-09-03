Ukrayna'nın İHA saldırısında hasar alan Star 2 gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Ukrayna’da gerçekleştirilen İHA saldırısı sonucu ağır hasar alan Star 2 isimli yük gemisi rotasını tamamlayarak İstanbul Boğazı’na ulaştı. Rusya’dan kalkarak Türkiye’ye yönelen Liberya bayraklı geminin kumanda merkezi saldırı neticesinde tamamen yıkıldı. Olay anında gemiyle irtibat kesilmesine rağmen mürettebat saldırıyı yara almadan atlattı.
Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan Türkiye'ye doğru yola çıkan ve insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayarak ağır hasar alan Liberya bayraklı Star 2 isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
KAPTAN KÖŞKÜ TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alınan bilgiye göre, 152 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, 25 Ağustos tarihinde seyir halindeyken bir İHA saldırısının hedefi oldu.
Gerçekleştirilen saldırı sonucunda geminin üst yapısında ağır hasar meydana geldi. Geminin kumanda merkezi olan kaptan köşkü isabet alarak tamamen kullanılamaz duruma düştü.
MÜRETTEBAT YARA ALMADAN KURTULDU
Olayın hemen ardından Star 2 isimli gemiyle iletişimin bir süreliğine kesildiği öğrenildi.
Yapılan ilk incelemelerde ve sonrasındaki süreçte, gemi mürettebatı arasında ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı bildirildi.
Ağır hasarlı şekilde seyrine devam eden kuru yük gemisi, bugün saat 15.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaparak geçişini tamamladı.