Ukrayna'nın İHA saldırısında hasar alan Star 2 gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

MÜRETTEBAT YARA ALMADAN KURTULDU

Olayın hemen ardından Star 2 isimli gemiyle iletişimin bir süreliğine kesildiği öğrenildi.

Yapılan ilk incelemelerde ve sonrasındaki süreçte, gemi mürettebatı arasında ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Ağır hasarlı şekilde seyrine devam eden kuru yük gemisi, bugün saat 15.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaparak geçişini tamamladı.

Mürettebatın yara almadan kurtulduğu saldırı sonrası rotasına devam eden gemi, bugün saat 15.00 sularında İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamladı.