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Ukrayna'nın İHA saldırısında hasar alan Star 2 gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Ukrayna’da gerçekleştirilen İHA saldırısı sonucu ağır hasar alan Star 2 isimli yük gemisi rotasını tamamlayarak İstanbul Boğazı’na ulaştı. Rusya’dan kalkarak Türkiye’ye yönelen Liberya bayraklı geminin kumanda merkezi saldırı neticesinde tamamen yıkıldı. Olay anında gemiyle irtibat kesilmesine rağmen mürettebat saldırıyı yara almadan atlattı.

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Ukrayna'nın İHA saldırısında hasar alan Star 2 gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan Türkiye'ye doğru yola çıkan ve insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayarak ağır hasar alan Liberya bayraklı Star 2 isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rusya’nın Tuapse limanından Türkiye’ye doğru yola çıkan 152 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı Star 2 kuru yük gemisi, 25 Ağustos tarihinde Ukrayna açıklarında İHA saldırısının hedefi oldu. Rusya’nın Tuapse limanından Türkiye’ye doğru yola çıkan 152 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı Star 2 kuru yük gemisi, 25 Ağustos tarihinde Ukrayna açıklarında İHA saldırısının hedefi oldu.

KAPTAN KÖŞKÜ TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alınan bilgiye göre, 152 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, 25 Ağustos tarihinde seyir halindeyken bir İHA saldırısının hedefi oldu.

Gerçekleştirilen saldırı sonucunda geminin üst yapısında ağır hasar meydana geldi. Geminin kumanda merkezi olan kaptan köşkü isabet alarak tamamen kullanılamaz duruma düştü.

Saldırı sonucunda geminin üst yapısı ve kaptan köşkü ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Saldırı sonucunda geminin üst yapısı ve kaptan köşkü ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

MÜRETTEBAT YARA ALMADAN KURTULDU

Olayın hemen ardından Star 2 isimli gemiyle iletişimin bir süreliğine kesildiği öğrenildi.

Yapılan ilk incelemelerde ve sonrasındaki süreçte, gemi mürettebatı arasında ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Ağır hasarlı şekilde seyrine devam eden kuru yük gemisi, bugün saat 15.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaparak geçişini tamamladı.

Mürettebatın yara almadan kurtulduğu saldırı sonrası rotasına devam eden gemi, bugün saat 15.00 sularında İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamladı.Mürettebatın yara almadan kurtulduğu saldırı sonrası rotasına devam eden gemi, bugün saat 15.00 sularında İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamladı.

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