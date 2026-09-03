Bosna Hersek'ten Türkiye'ye savunma mesajı: Helez modernizasyondaki rolünü açıkladı

Görüşmelerde ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Zekeriyya Şahin ve BMC Otomotiv Genel Müdürü Lütfi Balık'ın da aralarında bulunduğu Türk temsilciler yer aldı.

Bosna Hersek Savunma Bakanlığının açıklamasında da Türkiye'nin bağışlar, eğitimler, tatbikatlar, askeri eğitim programları, tecrübe paylaşımı, modernizasyon ve teçhizat projeleri üzerinden ülkeye destek verdiği belirtildi.

Bosna Hersek'in Türkiye'den Kirpi II zırhlı araçlar aldığını hatırlatan Helez, iki ülke arasındaki işbirliğinin ordunun modernizasyonundaki yerine işaret etti.

BMC üretimi Kirpi II zırhlı araçlar, Bosna Hersek'in envanterinde yer alıyor.

KİRPİ II İŞBİRLİĞİ GENİŞLİYOR

Görüşmelerin önemli başlıklarından birini BMC üretimi Kirpi II zırhlı araçları oluşturdu.

Bosna Hersek Savunma Bakanlığının aktardığı bilgilere göre daha önce dört Kirpi II MRAP aracı için yürütülen projenin ardından aracın ambulans versiyonunun teslimatı da planlanıyor. Taraflar daha fazla Kirpi II tedarik edilmesi ihtimalini de görüştü.

BMC de Bosna Hersek ile 2026'da Kirpi II'nin ambulans versiyonunun tedariki için yeni bir sözleşme imzalandığını doğruladı.