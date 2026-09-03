Bosna Hersek'ten Türkiye'ye savunma mesajı: Helez modernizasyondaki rolünü açıkladı
Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Saraybosna'daki Balkan Kalkanı fuarında Türk heyeti ve savunma sanayisi temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin desteğinin ordunun modernizasyonunda önemli rol oynadığını söyleyen Helez, Kirpi II ve antidron sistemlerindeki işbirliğine işaret etti.
Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki savunma işbirliğinden yeni mesaj geldi. Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'nin savunma alanındaki desteğinin Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunda önemli rol oynadığını söyledi.
Helez, başkent Saraybosna'da düzenlenen "Balkan Kalkanı (Balkan Shield)" savunma fuarı kapsamında Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve Türk savunma sanayisi temsilcileriyle temaslarda bulundu.
Görüşmelerde ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Zekeriyya Şahin ve BMC Otomotiv Genel Müdürü Lütfi Balık'ın da aralarında bulunduğu Türk temsilciler yer aldı.
HELEZ'DEN TÜRKİYE MESAJI
Bosna Hersek'in Türkiye'den Kirpi II zırhlı araçlar aldığını hatırlatan Helez, iki ülke arasındaki işbirliğinin ordunun modernizasyonundaki yerine işaret etti.
Helez, "Türkiye'nin savunma alanındaki desteği Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunda önemli rol oynuyor." dedi.
Bosna Hersek Savunma Bakanlığının açıklamasında da Türkiye'nin bağışlar, eğitimler, tatbikatlar, askeri eğitim programları, tecrübe paylaşımı, modernizasyon ve teçhizat projeleri üzerinden ülkeye destek verdiği belirtildi.
KİRPİ II İŞBİRLİĞİ GENİŞLİYOR
Görüşmelerin önemli başlıklarından birini BMC üretimi Kirpi II zırhlı araçları oluşturdu.
Bosna Hersek Savunma Bakanlığının aktardığı bilgilere göre daha önce dört Kirpi II MRAP aracı için yürütülen projenin ardından aracın ambulans versiyonunun teslimatı da planlanıyor. Taraflar daha fazla Kirpi II tedarik edilmesi ihtimalini de görüştü.
BMC de Bosna Hersek ile 2026'da Kirpi II'nin ambulans versiyonunun tedariki için yeni bir sözleşme imzalandığını doğruladı.
ASELSAN'DAN ANTİDRON SİSTEMLERİ
Türkiye-Bosna Hersek savunma işbirliğinin bir başka ayağında ise ASELSAN'ın sistemleri bulunuyor.
Bosna Hersek Savunma Bakanlığının 2 Eylül tarihli açıklamasına göre işbirliği kapsamında 400 el telsizinin tedariki, KANGAL antidron sisteminin bağışlanması ve Bosna Hersek askerlerine sistemin kullanımı konusunda eğitim verilmesi yer alıyor.
Bunun yanında 10 KANGAL antidron tüfeğinin satın alınması için toplam 540 bin dolarlık sözleşme imzalandı. Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, sistemlerin teslimatının Kasım 2026'ya kadar yapılmasının beklendiğini açıkladı.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da temmuz ayında Bosna Hersek ile antidron sistemlerinin tedarikine yönelik yeni sözleşme imzalandığını duyurmuştu.
BOSNA HERSEKLİ ASKERLERE TÜRKİYE'DE EĞİTİM
Görüşmelerde askeri eğitim işbirliği de masaya yatırıldı.
Bosna Hersekli askerlerin farklı alanlarda Türkiye'de eğitim alması ve iki ülkenin bu alandaki işbirliğinin genişletilmesi ele alındı. Bosna Hersek Savunma Bakanlığının açıklamasında Türkiye'nin eğitim, tatbikat ve askeri personelin yetiştirilmesi alanlarında verdiği desteğin devam ettiği belirtildi.
Helez, Türkiye ile savunma alanındaki işbirliğinin güçlenerek devam etmesini istediklerini ifade etti.
BALKAN KALKANI 4 EYLÜL'DE SONA ERECEK
Bosna Hersek'te ilk kez gerçekleştirilen "First Balkan Shield – Defence Industry Expo and Summit 2026", Saraybosna'daki Zetra Olimpik Spor Salonu'nda düzenleniyor.
1-4 Eylül tarihlerini kapsayan fuara Türkiye'den ASELSAN, MKE, BMC ve ASFAT katılırken Bosna Hersek'in yanı sıra Slovenya, Çin, ABD ve Mısır'dan şirketler de yer alıyor. Fuarda 50'den fazla şirket bulunuyor.
Balkan Kalkanı fuarı 4 Eylül'de sona erecek.