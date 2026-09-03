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Ahmet Davutoğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

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Ahmet Davutoğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında TCK'nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

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Ahmet Davutoğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması-2 Ahmet Davutoğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması-3 Ahmet Davutoğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması-4
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