Ahmet Davutoğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında TCK'nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.
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Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel