MSB'den Suriye'ye destek, İsrail'e tepki: Küresel istikrara zarar veriyor!

Öncelikle, 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Taşucu/Mersin'e seyir hâlinde bulunan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile Kıbrıs Türkü kardeşlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, kurtarılan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında denizlerdeki arama kurtarma çalışmalarından Eurofighter Typhoon uçaklarının eğitim sürecine kadar kritik gündem maddelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'deki son gelişmelerden Mekke Savunma İttifakı'nın yeni yapısına, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumundan Somali'deki gemi kurtarma operasyonuna kadar pek çok başlığa değinilen toplantıda, TSK'nın bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.

Arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Işın ve TCG Alemdar dâhil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracı ile hâlihazırda destek sağlanmaktadır.

Yine, 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve mürettebatına yönelik arama kurtarma çalışmalarına; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri tarafından ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek sağlanmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam etmektedir.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

Bu kapsamda, Suriye'de istikrarın tesisi ve Suriye halkının günlük yaşamının normalleşmesine katkı sağlamak amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Suriye Silahlı Kuvvetlerinin iş birliğiyle Fırat Nehri üzerinde yürütülen ikinci yüzer köprü projesi 30 Ağustos'ta tamamlanmıştır.