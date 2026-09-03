Tuğberk İmamoğlu gemisini batıran Alsu tankerinin sicili: Tahıl koridorundan çevre felaketine

Silivri açıklarında 2 Eylül'de saat 03.00 sularında meydana gelen çarpışmada, Kocaeli'den İzmir'e motor yağı taşıyan Alsu tankeri, İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye çelik bobin götüren 36 yıllık kuru yük gemisi Tuğberk İmamoğlu ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından Alsu tankeri yoluna hasarsız devam ederken, Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içinde 10 mürettebatıyla Marmara Denizi'nin derinliklerine gömüldü.

Alsu'da görevli 9 kişi hakkında soruşturma başlatılırken Takvim.com.tr tankerin siciline mercek tuttu.

SAHİBİ KİM

Alsu, küçük tonajlı kimyasal ve petrol ürünleri tankeri. Mayıs 2022'den beri aktif seferde. Çevre felaketlerini önleme konusunda yüksek güvenlik sunan çift cidar mimarisine sahip

Gemi çift cidar mimarisi, geminin dış kabuğu ile iç kargo/hayat alanları arasında ikinci su geçirmez çelik katman bulunduran yapısal tasarımı işaret ediyor. Temel amacı, geminin dış kabuğu yırtıldığında veya delindiğinde kargo sızıntılarını ve geminin batmasını önlemek olarak öne çıkıyor.

Alsu'nun mülkiyeti ve ticari yönetimi İstanbul merkezli Özpulathane Deniz Taşımacılığı firmasına ait.

Özpulathane şirketinin işletmesinde Alsu ile birlikte dökme sıvı yük taşımacılığı yapan diğer aktif gemiler şunlar:

Nivar

Gudena

Furtuna

ÇEVREYİ KİRLETMEKTEN CEZA

Türk denizcilik tarihinin en acı kazalarından birine sahne olan Marmara Denizi'ndeki çarpışmanın baş aktörü Alsu tankeri, modern donanımına rağmen operasyonel ihmallerle anılıyor.

Alsu tankerinin sicili incelendiğinde, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize binlerce litre mazot sızdırdığı gerekçesiyle ceza aldığı belirlendi.

Marmaraereğlisi'nde Kamaredere Mahallesi'ndeki özel akaryakıt terminalinde 1 Haziran 2024 tarihinde yaşanan olayda, Alsu'nun gemi terminal iskelesine yanaşarak mazot alımı gerçekleştirdiği esnada kara tesisi arasındaki yükleme hortumu koptu.

Bağlantının kopmasıyla dengesini kaybeden Alsu tankeri yan yattı.

Tanklarındaki akaryakıt denize deşarj oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tekirdağ Liman Başkanlığı ekiplerinin yaptığı teknik ölçümlerde 12 bin litre mazotun denize sızarak Marmara Denizi yüzeyine yayıldığı saptandı.

Kirliliğin kontrol altına alınması amacıyla bariyerler çekildi, deniz yüzeyinden yakıtı geri toplama çalışmaları günlerce devam etti. Yaşanan deniz kirliliği ile operasyonel emniyet ihlalleri nedeniyle Tekirdağ Liman Başkanlığı geminin donatan firması Özpulathane Deniz Taşımacılığı'na 12 milyon 600 bin Türk Lirası tutarında idari para cezası kesti.

Tuğberk İmamoğlu’na çarpan Alsu’nun geçmişi ortaya çıktı

TAHIL KORİDORUNDA GÖREV ALDI

Alsu'nun, küresel gıda krizinin çözümünde rol alan gemiler arasında yer aldığı öğrenildi.

Küresel gıda arz zincirini rehabilite etmek amacıyla Birleşmiş Milletler ile Türkiye'nin garantörlüğünde yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında sefer gerçekleştiren gemiler arasında Alsu da yer aldı.

İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi verilerine göre Alsu tankeri 22 Eylül 2022 tarihinde Ukrayna'nın Yuzhny limanından hareket ederek 3 bin 100 metrik ton ayçiçek yağı yükünü teslim aldı.

İstanbul Boğazı girişinde ortak denetim ekiplerince fiziksel kontrole tabi tutulan tanker, denetimleri başarıyla tamamlayarak yükünü Mısır'ın Damietta limanına ulaştırdı.

MISIR-TÜRKİYE ARASINDAKİ MEKİK DOKUDU

Geminin uydu takip sistemleri analiz edildiğinde, operasyonlarının yüzde 90'lık kısmını Doğu Akdeniz, Ege ile Marmara hattında gerçekleştirdiği belirlendi.

Takvim'in detaylı uydu AIS takip kayıtları ve liman ziyaret logları üzerinden yaptığı incelemeye göre Alsu'nun uluslararası alanda en yoğun ticaret yapılan ülke Mısır olurken, Port Said ile El Dekheila limanları en sık ziyaret edilen noktalar olarak kayıtlara geçti.

Yurt içinde Kocaeli ile İzmir sanayi bölgelerini birbirine bağlayan tanker, kazadan önceki yaz döneminde Mısır ile Türkiye arasında yoğun sefer trafiği yürüttü.

Mısır'ın Süveyş Kanalı girişindeki ana lojistik üssü olan Port Said limanını geçtiğimiz yıl tam 7 kez ziyaret etti.

İskenderiye endüstri bölgesinde yer alan dökme sıvı yük merkezi El Dekheila limanı ise geminin en çok ziyaret ettiği yabancı şehirlerin başında geldi.

Yunanistan'ın Agios Nikolaos ile Elefsina limanları, Tunus'un Sfax limanı geminin Akdeniz rotasyonundaki diğer önemli yurt dışı bağlantı noktalarını oluşturdu.

Gemi Türkiye'de Kocaeli Körfez rafineri bölgesi, Derince Limanı, Toros Gübre Terminali ile İzmir Aliağa rafineriler bölgesi, Nemrut sıvı yük terminalleri arasında mekik dokudu.

Geminin 2026 yılı yaz döneminde Mısır, Yunanistan ve Türkiye limanları arasında yoğun sefer trafiği yürüttüğü tespit edildi.

Alsu Tankerinin 2026 yaz dönemi son sefer logları şöyle sıralandı:

29 Haziran-3 Temmuz-8 Temmuz: Port Said (Mısır) - Agios Nikolaos (Yunanistan) - Aliağa / İzmir (Türkiye)

9 Temmuz: Aliağa / İzmir (Türkiye) - Nemrut / İzmir (Türkiye)

10-30 Temmuz: Nemrut / İzmir (Türkiye) - Port Said (Mısır)

31 Temmuz - 5 Ağustos: Port Said (Mısır) - Toros Terminali (Türkiye)

7-9 Ağustos: Toros Terminali (Türkiye) - Port Said (Mısır)

10-24 Ağustos: Port Said (Mısır) - El Dekheila (Mısır)

26-30 Ağustos: El Dekheila (Mısır) - Derince / Kocaeli (Türkiye)

SİNGAPUR'DA SATIŞTA

Takvim.com.tr'nin ulaştığı uluslararası kayıtlara göre Alsu tankeri, feci kazadan kısa süre önce Singapur merkezli küresel gemi brokerlik firması Bronco Shipbrokers üzerinden uluslararası pazarda satışa çıkarıldı.

Gemi ilanında Bureau Veritas klaslı olduğu, kargo tanklarının tamamen MarineLine kaplamalı olduğu ve Türkiye'de düzenli olarak denetlenebileceği detaylarına yer veriliyor.

FACİANIN KRONOLOJİSİ Marmara Denizi'ndeki feci kaza dakika dakika şöyle yaşandı: Saat 03:00: İstanbul Valiliği ve Sahil Güvenlik raporlarına göre, her iki Türk bayraklı gemi Silivri'nin 18 mil güneyindeki yoğun trafik ayırım düzeninde karşı karşıya geldi. Saat 03:15: Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol'un açıklamalarına göre, kazadan hemen önce kuru yük gemisinin kaptanı kendisini arayarak Alsu tankerinin üzerlerine doğru geldiğini bildirdi. Çarpışma 45 derecelik açıyla, kuru yük gemisinin en zayıf yerinden gerçekleşti. Saat 03:26: Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi (COSPAS-SARSAT), batan kuru yük gemisinin acil durum telsiz vericisinden (EPIRB) sinyal aldı. Saat 03:41: Alsu tankerinin kaptanı, nihayet Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile irtibata geçerek saat 03:15 sularında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını bildirdi. Hızlı Batış: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki olay arasındaki 11 dakikalık farkın kuru yük gemisinin ne kadar hızlı battığını gösterdiğini belirtti.