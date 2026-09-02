Diyarbakır’da Trabzonspor taraftarına taşlı saldırıya 7 gözaltı
Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüs Diyarbakır’ın Ergani ilçesinden geçişi sırasında kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına hedef oldu. Olayda otobüsün camları kırılırken yaşanan arbede sonucunda 2 kişi yaralandı. Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada saldırıya karıştığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
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Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma için 31 Ağustos'ta kente gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüs Ergani ilçesinden geçişi sırasında taşlı saldırıya uğradı.
Saldırı sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Taraftarlar ile saldırganlar arasında çıkan arbedede 2 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Yaşanan şiddet olayının ardından Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen D.K. (54), İ.K. (54), H.K. (21), E.Y. (23), M.M.Ü. (23), R.G. (18) ile H.İ. (15) emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel