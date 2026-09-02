

"KAZA 03.10'DA OLUYOR, ALARM SİSTEMİ ÇALIŞIYOR" Gemi sahibi, karşı geminin kaptanıyla yapılan görüşmeden elde ettikleri bilgiler doğrultusunda kazanın saat 03.10 sıralarında meydana geldiğini düşündüklerini söyledi. Çarpışmanın ardından geminin acil yardım sisteminin devreye girdiğini belirten gemi sahibi, şu ifadeleri kullandı: "Olaydan anladığımız şu, gemi kaza olayı 3.10'da oluyor. EPIRB dediğimiz, yani alarm sistemi çalışıyor." Gemi sahibinin anlatımına göre, geminin batması gibi acil durumlarda devreye giren sistem, yardım sinyali göndererek ilgili birimlerin durumu fark etmesini sağlıyor. Gemi sahibi, "Geminin sistemleri var battığında, acil yardım diye Ankara'ya ulaşan bir şeyimiz var. O sinyal veriyor, oradan bizi arıyorlar, biz öyle haberdar oluyoruz. Karşı taraftan hiçbir şey yapılmıyor" dedi. Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Tuğberk İmamoğlu 11 dakikada battı "3.42'DE BİZE HABER VERİLDİ" Gemi sahibi, daha sonra VTS ile de iletişime geçtiklerini ve kendi gemilerine ulaşamadıklarını bildirdiklerini söyledi. Kazanın ardından geçen sürenin kritik olduğuna dikkat çeken gemi sahibi, şu ifadeleri kullandı: "Ondan sonra 3. VTS'yi aradık. VTS'e dedik ki, gemiye ulaşamıyoruz. Sizde izin vardır, onların hepsini izliyorlar." Gemi sahibi, kendilerine olayla ilgili bildirimin saat 03.41 ya da 03.42'de yapıldığı bilgisinin verildiğini belirterek şöyle konuştu: "Ondan sonra, dediler ki 3.42'de bize haber verildi. 3.41 ya da 3.42. 32 dakika sonra, çok hayati bir zaman."

GEMİNİN YÜKÜ KONUSUNDA FARKLI BİLGİLER Gemi sahibi, kazanın ardından gemide yük bulunup bulunmadığına ilişkin farklı bilgiler aldıklarını da söyledi. İlk etapta kendilerine geminin boş olduğunun bildirildiğini belirten gemi sahibi, daha sonra yaklaşık 3 bin ton yük bulunduğunu öğrendiklerini ifade etti. Gemi sahibi, "Bize boş dendi, yani gemide yük yok dendi ama sonra 3.000 ton yük var dendi" dedi. ÇARPIŞMANIN NASIL MEYDANA GELDİĞİNE İLİŞKİN İLK TAHMİN Gemi sahibi, teknik departmanlarla yaptıkları değerlendirmede karşı geminin ön bölümünün kendi gemisinin belirli bir noktasına çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Çarpışmaya ilişkin tahminini maket üzerinden anlatan gemi sahibi, şöyle konuştu: "Bizim dediğimiz, şuradan göstereyim size isterseniz. Şu ön tarafı var ya, karşı tarafın şu ön tarafının bizim geminin şu tarafına çarptığını düşünüyoruz. Yani şunun karşı tarafının şu tarafı çarpıp gittiğini düşünüyoruz." Karşı geminin sivri bölümünün gövdeyi delerek su girişine neden olmuş olabileceğini ifade eden gemi sahibi, şu değerlendirmeyi yaptı: "Burası sivri ya, burayı deldi, su girdi diye. Benim tahminim, yani teknik departmanlarla beraber, öngörümüz bu şekilde."

"SU GİRDİ, GEMİYİ YATIRDI DİYE DÜŞÜNÜYORUZ" Gemi sahibi, karşı gemide herhangi bir hasar görülmediğine dikkat çekerek, "Tuğberk İmamoğlu"nun kısa sürede batmasına neden olan durumun gövdedeki bir delikten su girmesi olabileceğini düşündüklerini söyledi. Gemi sahibi, "Çünkü öteki gemide hiçbir hasar yok. Yani herhangi bir yerde vursa, metal zarar görse, o oradan bu kadar hızlı batmaz gemi. Burası, oradan su girişi oldu, gemiyi yatırdı diye düşünüyoruz. Başka bir şey düşünemiyoruz" dedi. Gemi sahibi, kullandığı maketin kendi gemilerinin birebir modeli olmadığını da belirterek, "Prototip olarak herhalde aynı değil mi bu gösterdiğimiz maketi? Başka bir gemimizin maketi. Örnek olarak anlamanızı kolaylaştırması için diyorum" ifadelerini kullandı.

"HEM FENER VAR HEM RADAR" Gemi sahibi, iki geminin de seyir güvenliği için radar ve seyir fenerleriyle donatıldığını belirterek, kazanın nasıl yaşandığına ilişkin soru işaretlerine dikkat çekti. Gemi sahibi, şu ifadeleri kullandı: "Bakın şu fener var ya, fener var. Kıç tarafta da iki tane var. Geminin radarı var, karşı tarafın da radarı var." Kazadan saatler sonra radarın görüldüğüne ilişkin bazı yorumlara da değinen gemi sahibi, "O radarlar, hani şeyden çıktı, 7 saat sonra görüldü falan filan diyor ya, çalışır çalışmaz. O ayrı. Sen kaptan olarak güvertedesin, bakıyorsun" dedi.