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İstinaf mahkemesinden Üsküdar Belediyesi seçimi kararı: Yenilenecek

CHP’li Sinem Dedetaş’ın tutuklanması ardından Üsküdar Belediyesinde gerçekleştirilen tartışmalı başkan vekilliği seçimi yargıdan döndü. İstanbul 2. İdare Mahkemesinin seçim güvenliği ihlali nedeniyle verdiği yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Dündar Ziya Gültekin'e verilen oyların sudan sebeplerle geçersiz sayıldığı oylamanın iptal edilmesiyle birlikte süreç başa döndü. Üsküdar Belediye Meclisi üyeleri, ilçeyi yönetecek yeni başkan vekilini seçmek amacıyla önümüzdeki günlerde yeniden toplanacak.

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İstinaf mahkemesinden Üsküdar Belediyesi seçimi kararı: Yenilenecek

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi başkan vekilliği seçimiyle ilgili hukuki düğümü çözdü.

Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararına yönelik yapılan itirazı değerlendirerek reddetti.

Alınan karar doğrultusunda başkan vekilliği seçiminin yenileneceği bildirildi.

Video Oynatma İkonu Üsküdar'da seçim 10 gün içinde yenilenecek

NE OLMUŞTU

Üsküdar Belediyesinde rüşvet ve irtikap suçlamaları kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanan CHP'li Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos tarihinde başkan vekilliği seçimi gerçekleştirilmişti.

Oylama sürecinde Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e verilen oyların tartışmalı gerekçelerle geçersiz sayılması üzerine AK Parti konuyu yargıya taşımıştı.

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu şikayet dilekçesinde, "G" harfinin "6"ya, "Z" harfinin "T"ye ve "2"ye benzetildiği, "K" harfinin üzerinden tekrar geçildiği gerekçeleriyle bazı oyların iptal edildiğini açıklamıştı.

Oy sayımı sırasında Divan Başkanı Ali Aral'ın, "Karıştı bu oylar ya. Oyları karıştırdım. Hangisi geçersizdi?" şeklindeki sözleri de belediyenin resmi canlı yayın kaydına yansımıştı.

İstinaf mahkemesinden Üsküdar Belediyesi seçimi kararı: Yenilenecek-2

Dosyayı inceleyen İstanbul 2. İdare Mahkemesi, oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine karar vermişti.

Mahkeme, Sibel Tan Çetinkaya'nın seçildiği kararın yürütmesini durdurmuştu.


İstinaf mahkemesinden Üsküdar Belediyesi seçimi kararı: Yenilenecek-3

Sürecin devamında İstanbul Valiliği devreye girerek yeni seçim yapılana kadar Üsküdar Belediye Meclisinin birinci veya ikinci başkan vekilinin belediye başkanlığına vekalet edeceğini duyurmuştu.

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