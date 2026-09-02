İstinaf mahkemesinden Üsküdar Belediyesi seçimi kararı: Yenilenecek

Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararına yönelik yapılan itirazı değerlendirerek reddetti .

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi başkan vekilliği seçimiyle ilgili hukuki düğümü çözdü.

NE OLMUŞTU

Üsküdar Belediyesinde rüşvet ve irtikap suçlamaları kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanan CHP'li Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos tarihinde başkan vekilliği seçimi gerçekleştirilmişti.

Oylama sürecinde Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e verilen oyların tartışmalı gerekçelerle geçersiz sayılması üzerine AK Parti konuyu yargıya taşımıştı.

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu şikayet dilekçesinde, "G" harfinin "6"ya, "Z" harfinin "T"ye ve "2"ye benzetildiği, "K" harfinin üzerinden tekrar geçildiği gerekçeleriyle bazı oyların iptal edildiğini açıklamıştı.

Oy sayımı sırasında Divan Başkanı Ali Aral'ın, "Karıştı bu oylar ya. Oyları karıştırdım. Hangisi geçersizdi?" şeklindeki sözleri de belediyenin resmi canlı yayın kaydına yansımıştı.