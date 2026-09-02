Aysun Özbek'ten yıllar sonra VakıfBank iddiası: “Başörtüm nedeniyle kızımı altyapıya almadılar”
2008 yılında başörtüsü giyerek dini inançları gereği yaşamaya başlayan milli voleybolcu Aysun Özbek katıldığı bir televizyon programında o dönem yaşadıklarını anlattı. 18 yıl önce voleybolu bırakan Özbek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine destek verdiğini dile getirdi. O tarihlerde kendisini linç eden 28 Şubat zihniyetinin hala etkin olduğunu hatırlatan ifadeler kullanan Özbek, VakıfBank altyapısına götürdüğü küçük kızının, kendisinin başörtüsünden dolayı kabul edilmediğini açıkladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın unutulmaz oyuncularından Aysun Özbek, geçtiğimiz günlerde Filenin Sultanları'nın Polonya ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Özbek, yıllar önce voleybolu bırakmasına uzanan süreci ve o dönem yaşadıklarını anlattı.
Özbek Başkan Erdoğan’ın desteğini anlattı
2003 yılında Avrupa ikincisi olan milli takımın kadrosunda yer alan Özbek, eski takım arkadaşlarıyla birlikte maçı izledi. Uzun yıllar sonra yeniden voleybol atmosferine dönmenin kendisi için kolay olmadığını belirtti.
Turnuvada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özbek, karşılaşmaya gelip gelmeme konusunda uzun süre düşündüğünü ifade ederek, "Öncelikle herkese merhaba. Bir 18 sene önceden sonra... Yani çok güzel bir atmosfer, özlemişiz. 'Gelsem mi, gelmesem mi?' diye çok düşündüm ama iyi ki gelmişim." dedi.
BAŞÖRTÜSÜ TAKMA KARARI SONRASI 28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİN HEDEFİ OLMUŞTU
Aysun Özbek, 2008 yılında aldığı başörtüsü takma kararının ardından voleybolu bırakmıştı. Özbek o dönem İslam düşmanı 28 Şubat zihniyetinin yayın organları tarafından linç kampanyasının hedefi olmuştu.
Bazı yayın organlarında Özbek'in kararıyla ilgili, "Filenin Sultanı başörtüsü taktı. Laik Türkiye'nin gururuydu, artık çarşaflı! Bu hâle mi geliyoruz? Türkiye'yi şoke eden voleybolcu." ifadeleri kullanılmıştı.
O dönem Star TV'de ana haber bülteni sunan CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar da Özbek'le ilgili haberini akılalmaz bir nefret diliyle izleyicilerine sunmuştu:
"Sevgili seyirciler, milli voleybolcu Aysun Özbek, iddiaya göre başörtüsüne bürünüp voleybolu bıraktı. Spor camiası milli yıldızın bu ani kararının şokunu yaşıyor."
"TÜRK VOLEYBOLU ŞOKTA" İFADELERİ KULLANILMIŞTI
28 Şubat zihniyetinin gündemde olduğu o dönemde, Özbek'in aldığı karar spor dünyasında da geniş yankı uyandırmıştı.
Medyada Özbek hakkında, "Türban üniversiteye girecek mi, girmeyecek mi diye düşünürken spor dünyasının tam ortasına düştü. Türk voleybolu şokta, çünkü Türk voleybolunun en iyi orta oyuncusu Aysun Özbek başörtüsü taktı." ifadelerine de yer verilmişti.
Yıllar sonra Filenin Sultanları'na destek vermek için bir karşılaşmaya gelen Özbek, daha sonra TRT Spor'da yayımlanan Set Sayısı programına konuk oldu.
Eski milli voleybolcu, programda 2008 yılında yaşadıklarını ve voleyboldan uzaklaştığı dönemi anlattı.
VOLEYBOLU BIRAKTIKTAN SONRA DİYARBAKIR'A YERLEŞTİ
Voleybol kariyerini sonlandırmasının ardından Diyarbakır'a yerleştiğini ve burada sakin bir hayat kurduğunu anlatan Özbek, başörtüsü takma kararının haberlerde yer almasının ardından yaşanan sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Voleybolu bıraktığımda evet, o ara hemen örtünmedim. Bu haber yayıldığında zaten birkaç gün sonra... Evet, birkaç gün sonra ben örtündüm. Yani Allah'ın nasip ettiği şekilde inancımı yaşayarak. Sonra da işte evlendim eşimle. Diyarbakır'a, hani buralardan uzaklaşayım diye Diyarbakır'a yerleştim. Orada da mütevazı, gayet sakin bir hayat yaşadım."
Özbek, o dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisine destek verdiğini söyledi.
"CUMHURBAŞKANIMIZ ARATTIRIP DESTEK OLDU"
Aysun Özbek, 2008 yılında dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Atalay ile Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ulaştırdığı desteği şu sözlerle anlattı:
"Ama 2008'de Gençlik Spor Bakanımız Mehmet Atalay, şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arattırıp, hani bir ihtiyacımın olup olmadığını sordurmuştu. 'Kızımızın yanındayız' dendi. Sağ olsunlar, desteklemişlerdi."
Özbek, o dönem hakkında yapılan haberlerin ardından telefonunun sürekli çaldığını, ancak gelen aramalara yanıt vermediğini de dile getirdi. Eski milli voleybolcu, yaşadığı süreçte en büyük desteği ailesinden gördüğünü söyledi.
TELEFONLARI SUSMADI, EN BÜYÜK DESTEĞİ AİLESİ OLDU
Özbek, yaşadığı süreci ve 18 yıl sonra voleybol camiasına yeniden dönme konusundaki tereddütlerini şu sözlerle anlattı:
"En büyük destekçim ailemdi. Bu haber yayıldıktan sonra ertesi gün benim telefonum hiç susmadı. Ama ben hiçbirine cevap vermedim. Sessiz sakin, yayılmasını da istemiyordum, bırakırım diyordum. Çok destekleyen de oldu, desteklemeyen de oldu. Ama o dönem ben çok medyaya bakmadım. Ondan sonra zaten ben uzaklaştım. Zaten 16 senedir, 18 senedir yokum. Çocuklarım oldu. 3 tane çocuğum var. Allah razı olsun eşimden de her zaman yanımdaydı; o da iyi kilerimden biridir bu hayatta. Çünkü her zaman bana destek olmuştur; çocuklarımla beraber, onlar benim gururum. 18 sene sonra gelip gelmemekte tereddüdümde çocuklarımın da etkisi vardı. Çünkü 'Anne, biz seni hiç öyle görmedik, biz de görmek istiyoruz.' dediler çocuklarım. Özçom, Esram, Akif Başkanım, kızlar da ısrar edince tamam o zaman gidiyorum dedim. Bir cesaretimi topladım, öyle geldim."
"ÖRTÜMDEN DOLAYI KIZIMI ALTYAPIYA ALMADILAR"
Başörtü kararı sonrası parkelerden ayrılan başarılı milli voleybolcu Aysun Özbek, yıllarca formasını giydiği VakıfBank altyapısına götürdüğü küçük kızının, kendisinin başörtüsünden dolayı kabul edilmediğini açıkladı. Özbek, "Önce Vakıfbank'a gittim ama örtümden sebep kızımı almadılar." dedi.