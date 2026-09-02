Aysun Özbek'ten yıllar sonra VakıfBank iddiası: “Başörtüm nedeniyle kızımı altyapıya almadılar”

TELEFONLARI SUSMADI, EN BÜYÜK DESTEĞİ AİLESİ OLDU

Özbek, yaşadığı süreci ve 18 yıl sonra voleybol camiasına yeniden dönme konusundaki tereddütlerini şu sözlerle anlattı:

"En büyük destekçim ailemdi. Bu haber yayıldıktan sonra ertesi gün benim telefonum hiç susmadı. Ama ben hiçbirine cevap vermedim. Sessiz sakin, yayılmasını da istemiyordum, bırakırım diyordum. Çok destekleyen de oldu, desteklemeyen de oldu. Ama o dönem ben çok medyaya bakmadım. Ondan sonra zaten ben uzaklaştım. Zaten 16 senedir, 18 senedir yokum. Çocuklarım oldu. 3 tane çocuğum var. Allah razı olsun eşimden de her zaman yanımdaydı; o da iyi kilerimden biridir bu hayatta. Çünkü her zaman bana destek olmuştur; çocuklarımla beraber, onlar benim gururum. 18 sene sonra gelip gelmemekte tereddüdümde çocuklarımın da etkisi vardı. Çünkü 'Anne, biz seni hiç öyle görmedik, biz de görmek istiyoruz.' dediler çocuklarım. Özçom, Esram, Akif Başkanım, kızlar da ısrar edince tamam o zaman gidiyorum dedim. Bir cesaretimi topladım, öyle geldim."