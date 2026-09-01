Geleceğimizin enerjisi gençlerimiz! Bakan Bayraktar duyurdu: 500 öğrenciye aylık 13 bin 750 lira burs desteği
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik hazırlanan başarı bursu programına başvurular başladı. Açılan çağrı sonucunda 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren 41 bölümden 500 lisans öğrencisi, aylık 13 bin 750 lira burs alacak. Bugün başlayan ve https://burs.tenmak.gov.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştirilen başvurular, 15 Eylül 2026 saat 17.00’de sona erecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı için başvurular başladı. YKS'de ilk 100 bine giren ve belirlenen 41 lisans programına yerleşen 500 öğrenciye aylık 13 bin 750 lira burs verilecek. Burs başvuruları 15 Eylül 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek.
TENMAK ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI NEDİR?
Bakanlığın ilgili kuruluşu olan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), temmuz ayı başında Araştırma Burs Programlarını başlattı. Başarı ve araştırma olmak üzere iki ayak üzerine oturan TENMAK Araştırma Burs Programları, üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençleri desteklemeyi hedefliyor.
BAŞVURULAR BAŞLADI
TENMAK Araştırma Burs Programları'nın ilk çağrısı, başarı bursu kategorisinde lisans öğrencilerine yönelik olarak açıldı. 1 Eylül 2026 saat 09.00 itibarıyla https://burs.tenmak.gov.tr/ internet sitesi üzerinden başvurular alınmaya başlandı.
41 BÖLÜMDE 500 ÖĞRENCİYE BURS VERİLECEK
TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı adı verilen bu ilk programa 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren öğrenciler başvurabilecek. 41 farklı lisans programına yerleşen toplam 500 öğrenciye burs imkânı verilecek. Birinci sınıfı tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adayların genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması istenecek.
BAŞARIYA GÖRE SIRALANACAK
Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, kendi bölümleri içerisinde ilgili yılın YKS yerleştirme başarı sıralamaları doğrultusunda sıralanacak. Her bir bölüm için ayrılan kontenjan ölçüsünde de en yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler burs kapsamında değerlendirilecek.
MENTÖR DESTEĞİ SAĞLANACAK
TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı'na kabul edilen öğrencilere, aylık 13 bin 750 lira burs verilecek. Bursiyerlere, eğitim gördükleri alanlar ve kariyer hedefleri dikkate alınarak TENMAK bünyesinde görev yapan uzmanlar ve alanında deneyimli çalışanlar arasından mentörler atanacak.
BAKAN BAYRAKTAR DUYURDU
TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı 2026 Yılı Çağrısı kapsamında başvurular, 15 Eylül 2026 saat 17.00'e kadar devam edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:
"Geleceğimizin enerjisi gençlerimiz için TENMAK Lisans Başarı Bursu başvurularımız başladı. Enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 41 alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla YKS'de ilk 100 bine giren 500 lisans öğrencimize aylık 13 bin 750 TL burs imkânı ve mentörlük desteği sağlayacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda gençlerimizin her daim yanındayız. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek tüm gençlerimizi bu imkândan yararlanmaya davet ediyorum."