2025 ve 2026 YKS adayları programa dahil olacak.



41 BÖLÜMDE 500 ÖĞRENCİYE BURS VERİLECEK



TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı adı verilen bu ilk programa 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren öğrenciler başvurabilecek. 41 farklı lisans programına yerleşen toplam 500 öğrenciye burs imkânı verilecek. Birinci sınıfı tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adayların genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması istenecek.

Burs kapsamında 41 farklı lisans bölümü bulunuyor.



BAŞARIYA GÖRE SIRALANACAK



Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, kendi bölümleri içerisinde ilgili yılın YKS yerleştirme başarı sıralamaları doğrultusunda sıralanacak. Her bir bölüm için ayrılan kontenjan ölçüsünde de en yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler burs kapsamında değerlendirilecek.