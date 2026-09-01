Girne'de 8 kişinin öldüğü gemi kazası sonrası uzman anlattı: Gemiyi terk ederken can yeleği giymek yeterli mi?



'GEMİYİ TERK POZİSYONUNA GETİRMEMİZ GEREKİYOR'



Olası bir kaza sırasında kaptan ve mürettebatın yolcuları gemiyi terk prosedürüne göre yönlendirmesi gerektiğini anlatan Dobrucalı, yolcuların öncelikle can yeleklerini giymesi ve ardından can sallarına yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İlk bilgilere göre geminin baş taraftan dalga aldığına ve ikinci dalganın ardından patlama sesi duyulduğuna işaret eden Dobrucalı, şunları söyledi:

"Her gemide olduğu gibi bu gemide de yolcu kapasitesi kadar can yelekleri ve can salları oluyor. Dolayısıyla böyle bir durumda gemi kaptanı ve mürettebatın önderliğinde gemiyi terk pozisyonuna getirmemiz gerekiyor. Yani bu ne demek? Bütün yolculara, geminin batması durumunda nasıl hareket edeceğimizi, neler yapmamız gerektiğini mürettebatın anlatması gerekiyor. Burada öncelikle herkesin can yeleklerini giymesi, daha sonra da geminin üzerinde bulunan can sallarının olduğu bölgeye gidip bir an evvel denize atlayarak bu can sallarını patlatıp, can sallarının içinde kendi hayatlarını idame ettirebiliyor olmaları gerekiyor. İlk gelen bilgilere göre, gemi baş taraftan bir dalgayı alıyor. İkinci dalgadan sonra baş tarafta bir patlama sesinin olduğunu duyuyorlar. Bu geminin baş tarafları sivri olduğu için iki dalga tepesini geçerken bir kırılma olmuş olabilir."

Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Dobrucalı



KARA KUTU GERÇEK NEDENİ ORTAYA ÇIKARACAK

Olayın kesin nedeninin gemideki kara kutunun incelenmesiyle ortaya çıkacağını kaydeden Dobrucalı, mürettebatın kendi arasındaki görüşmeler, telsiz kayıtları, yolcuların nasıl yönlendirildiği ve gemide patlama olup olmadığı gibi başlıkların soruşturmayla netlik kazanacağını hatırlatan Prof. Dr. Dobrucalı, "Dolayısıyla aslında denize elverişli olarak seyir yapmaya başladığını ama seyir halindeyken kötü hava şartlarından dolayı battığını gözlemliyoruz. Ama tabii ki bu geminin içindeki kara kutunun detaylı olarak açılması, sonrasında da tüm şeylerin ortaya çıkmasıyla birlikte olayın gerçek nedeni belli olacaktır. Bu riskin ne zaman ortaya çıktığı, gemi mürettebatı arasındaki görüşmeler, telsiz görüşmeleri ve bunlara istinaden neler yapıldığı, kara kutunun açılmasından sonra netlik kazanacaktır. Telsiz görüşmeleri, personelin yolcuları ne şekilde yönlendirdiği, gemiyi terk etmek için neler yapılması gerektiğinin nasıl aktarıldığı gibi detayların tamamı incelenecek. Ayrıca geminin asıl batma sebebi, yani bahsedildiği gibi bir patlama olup olmadığı, camların nasıl patladığı ve bunların tam olarak nasıl gerçekleştiği de ortaya çıktığında, geminin neden ve ne şekilde battığı daha net anlaşılacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

TÜM MÜRETTEBATIN EHLİYETİ VAR

Gemilerde görev yapan kaptan ve mürettebatın gerekli gemi adamı ehliyetlerine sahip olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Dobrucalı, şöyle konuştu:

"Bu tip gemilerde çalışan kaptanlar dahil, makineciler de dahil, gemi adamı ehliyeti alınıyor ve bu ehliyetler belli süreler içerisinde yenileniyor. Sağlık raporları ve girilen sınavlarla yenileniyor. Dolayısıyla gemide çalışan mürettebat, yolcu gemisi olsun, ticari gemi olsun fark etmez, bunların hepsinin ehliyetleri var. Bu durum sadece şimdi gemi battı, böyle bir kaza yaşandı diye değil. Yangın gibi bir durumda da neler yapılacağı çok net belli. Dolayısıyla gemi mürettebatı ve kaptan, bu tip olaylara her zaman hazır olmalı. Bir makine stop etti, gemi denizin ortasında kaldı; neler yapmamız lazım? Yolcuları nasıl yönlendirmemiz lazım? Bunlarla ilgili gemilerde roleler oluyor. Gemiyi terk rolesi, yangın rolesi, çatışma anında ya da makine arızası olduğunda, gemi denizin ortasında kaldığında mürettebatın neler yapması ve yolcuları nasıl yönlendirmesi gerektiğiyle ilgili denizcilik eğitimlerinin hepsini alarak, gemide ehliyetli bir şekilde çalışıyorlar. Ehliyeti olmasalar, Liman Başkanlığı'ndan bu gemi Girne'den çıkamaz. Dolayısıyla hepsinin olduğunu düşünüyorum ama tabii incelenmesi gerekir diye düşünüyorum açıkçası."

AÇILMAYAN CAN SALI DİKKAT ÇEKTİ



Kazaya ilişkin görüntülerde çok sayıda yolcunun can yeleği giydiğinin görüldüğünü belirten Dobrucalı, can yeleğinin tek başına yeterli olmadığını söyledi.