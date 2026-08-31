Mehmet Şimşek G20 zirvesi için ABD'de: Küresel ekonominin kritik başlıkları Asheville'de masaya yatırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere ABD'nin Asheville kentine gitti.

Bugün başlayacak toplantılar 1 Eylül'e kadar sürecek. G20'nin ekonomi yönetimlerini buluşturacak görüşmelerde küresel ekonominin karşı karşıya olduğu başlıca konular ele alınacak.

Şimşek'in programında G20 toplantılarının yanı sıra ikili temaslar da bulunuyor. Bakan Şimşek'in mevkidaşları ve uluslararası finansal kuruluşların başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

KÜRESEL EKONOMİ ASHEVILLE'DE MASADA

Toplantıların gündeminde jeopolitik gerginliklerin küresel ekonomiye etkisine ilişkin son değerlendirmeler yer alacak.

Küresel büyümenin görünümü de görüşmelerin ana başlıklarından biri olacak. Derinleşen küresel dengesizlikler ile dünya genelinde yükselen kamu borç seviyeleri toplantılarda değerlendirilecek.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ayrıca büyüme dostu politikaları ele alacak. Özel sektörle iş birliğinin güçlendirilmesi de görüşülecek konular arasında bulunuyor.

ŞİMŞEK'TEN İKİLİ GÖRÜŞMELER

Bakan Şimşek'in Asheville'deki programı ikili görüşmelerle devam edecek.

Şimşek'in toplantılar kapsamında mevkidaşlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Uluslararası finansal kuruluşların başkanlarıyla da ikili temaslar gerçekleştirmesi öngörülüyor.

ABD Hazine Bakanlığının açıkladığı resmî takvimde G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Asheville'de yapılacağı belirtiliyor.

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