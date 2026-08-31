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EOKA tohumları nefret kustu: Erhürman-Hristodulidis görüşmesine "Girne" ertelemesi

Girne açıklarındaki gemi faciası sonrası KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis arasında 2 Eylül'de yapılması planlanan görüşme ertelendi. Öte yandan Güney Kıbrıs parlamentosundaki bazı vekillerin KKTC'deki yas ile bayram ettiği görüldü. ELAM partisinden Rum milletvekili Fivos Kyprianou'nun "Ölenleri umursamayın, aklınızı başınıza alın" paylaşımı tepki çekti.

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EOKA tohumları nefret kustu: Erhürman-Hristodulidis görüşmesine "Girne" ertelemesi

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Girne'de 8 kişinin can verdiği 20 kişinin kayıp olarak arandığı gemi faciası sonrası KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in görüşmesinin ertelendiğini bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada erteleme nedeni olarak ülkedeki gemi faciası gerekçe gösterildi ve görüşme için yeni tarih verildi.

EOKA tohumları nefret kustu: Erhürman-Hristodulidis görüşmesine "Girne" ertelemesi-2

Erhürman ile Hristodulidis'in 9 Eylül Çarşamba günü saat 10.30'a görüşmesi planlanıyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile en son 26 Ağustos'ta ara bölgede görüşmüştü.

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EOKA TOHUMLARI NEFRET KUSTU: ÜZÜLMEYİN HEPSİ TÜRK'TÜ

Öte yandan Akdeniz'deki felaket sonrası Rumlar, ırkçı nefret söylemine sığındı. Bazı paylaşımlarda "Kahrolsunlar", "Ölsünler" ve "Üzülmeyin hepsi Türk'tü" gibi kan donduran ifadeler yer aldı.

Video Oynatma İkonu Rum vekilden alçak paylaşım: ''Ölenleri umursamayın!''


Aşırı sağcı ELAM partisinden Rum milletvekili Fivos Kyprianou'nun "Ölenleri umursamayın, aklınızı başınıza alın" şeklinde rezil bir paylaşımda bulundu.

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