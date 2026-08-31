EOKA tohumları nefret kustu: Erhürman-Hristodulidis görüşmesine "Girne" ertelemesi

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Girne'de 8 kişinin can verdiği 20 kişinin kayıp olarak arandığı gemi faciası sonrası KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in görüşmesinin ertelendiğini bildirdi.



Yapılan yazılı açıklamada erteleme nedeni olarak ülkedeki gemi faciası gerekçe gösterildi ve görüşme için yeni tarih verildi.