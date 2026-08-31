Girne'de yaşanan feribot kazasının ardından Rumlardan skandal ifadeler

Girne'de yaşanan feribot kazası sonrasında kurtarma faaliyetleri aralıksız sürerken, sosyal medya platformlarında paylaşılan nefret içerikli ifadeler sert tepkilere neden oldu. ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Girne limanından Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru yola çıkan katamaran sınıfındaki Türk yolcu gemisinin kısa bir süre sonra alabora olmasının ardından mürettebatla birlikte toplam 267 kişinin yer aldığı olayda 8 kişi yaşamını yitirirken, 241 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kayıp 20 kişiyi bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

267 kişinin yer aldığı olayda 8 kişi yaşamını yitirdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.) YAŞANANLARIN ARDINDAN IRKÇI VE NEFRET DOLU MESAJLAR BÜYÜK TEPKİ TOPLADI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yas ilan edilmesine yol açan felaket, Güney Kıbrıs'ta da geniş yankı uyandırdı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden pek çok isim olay dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletirken, bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı ırkçı ve nefret dolu mesajlar büyük tepki topladı.