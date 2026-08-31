Girne'de yaşanan feribot kazasının ardından Rumlardan skandal ifadeler
Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na giden yolcu gemisinin alabora olmasıyla 8 kişinin hayatını kaybettiği facia sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürerken; bazı Rum milletvekilleri ve gazetecilerin paylaştığı ırkçı mesajlar büyük tepki çekti, bu çirkin söylemler bazı Rum yazarlar tarafından da sert bir şekilde kınandı. BBC'nin feribot faciasını duyurduğu haberde "Kuzey Kıbrıs" ifadesini kullanması Yunan ve Rum çevrelerinde tepki çekti.
Girne'de yaşanan feribot kazası sonrasında kurtarma faaliyetleri aralıksız sürerken, sosyal medya platformlarında paylaşılan nefret içerikli ifadeler sert tepkilere neden oldu.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Girne limanından Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru yola çıkan katamaran sınıfındaki Türk yolcu gemisinin kısa bir süre sonra alabora olmasının ardından mürettebatla birlikte toplam 267 kişinin yer aldığı olayda 8 kişi yaşamını yitirirken, 241 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kayıp 20 kişiyi bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
YAŞANANLARIN ARDINDAN IRKÇI VE NEFRET DOLU MESAJLAR BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yas ilan edilmesine yol açan felaket, Güney Kıbrıs'ta da geniş yankı uyandırdı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden pek çok isim olay dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletirken, bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı ırkçı ve nefret dolu mesajlar büyük tepki topladı.
KAN DONDURAN PAYLAŞIMLAR
Aşırı sağcı ELAM partisinden Rum milletvekili Fivos Kyprianou, "Ölenleri umursamayın, aklınızı başınıza alın." şeklinde paylaşımda bulundu.
Rum gazeteci Harry Theocharous, sosyal medya hesabından yaşanan feribot faciasını Türkiye karşıtı söylemlerle ve provokatif bir dille yorumlayan bir paylaşımda bulundu.
BBC'NİN "KUZEY KIBRIS" İFADESİ TARTIŞMA YARATTI
Öte yandan BBC'nin feribot faciasını duyurduğu haberde "Kuzey Kıbrıs" ifadesini kullanması da Yunan ve Rum çevrelerinde tepki çekti.
Trajik olayın ardından Güney Kıbrıs'taki bazı sosyal medya kullanıcıları, BBC'nin kullandığı ifadeyi eleştirirken nefret içerikli paylaşımlar da yaptı.
Sosyal medyada "Kahrolsunlar", "Gebersinler" ve "Üzülmeyin, hepsi Türk'tü" gibi ifadeler içeren çok sayıda paylaşım yapıldı.
RUM YAZAR NEFRET SÖYLEMLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Rum yazar Marinos Nomikos, sosyal medya paylaşımında "Lağım düşünceliler. Utanç duyun." diyerek nefret içerikli yorumları sert sözlerle kınadı.