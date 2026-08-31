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İstanbul barajlarında kritik düşüş! İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ verilerine göre 30 Ağustos'u da kapsayan yılın 8 aylık döneminde barajlardaki doluluk oranları 2024'te yüzde 46,88, 2025'te yüzde 40,73, 2026'da yüzde 44,34 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, sıcak yaz aylarının etkisiyle barajlardaki doluluk oranı düşüşünü sürdürüyor.

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İstanbul barajlarında kritik düşüş! İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'a su sağlayan barajlarda bu yılın 8 ayında yüzde 44,34 olarak ölçülen doluluk oranının 2025'in de üstüne çıktığı tespit edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, sıcak yaz aylarının etkisiyle barajlardaki doluluk oranı düşüşünü sürdürüyor.

İstanbul’daki barajların doluluk oranı 30 Ağustos’ta yüzde 44,34’e geriledi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)İstanbul’daki barajların doluluk oranı 30 Ağustos’ta yüzde 44,34’e geriledi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

DOLULUK ORANLARI GERİLEDİ

31 Mayıs'ta yüzde 70,97'ye ulaşarak yılın en yüksek seviyesini gören barajlardaki doluluk oranı kademeli olarak 30 Haziran'da yüzde 64,01'e, 31 Temmuz'da yüzde 54,71'e, 30 Ağustos'ta ise yüzde 44,34'e geriledi.

Doluluk oranı 2025’in aynı dönemindeki yüzde 40,73’ün üzerine çıktı.Doluluk oranı 2025’in aynı dönemindeki yüzde 40,73’ün üzerine çıktı.

Baraj Doluluk Oranları
Alibey%42,87
Terkos%38,56
Elmalı%72,29
Darlık%63,21
Ömerli%62,03
Büyükçekmece%31,52
Sazlıdere%24,19
Istrancalar%29,12
Kazandere%18,56
Pabuçdere%8,81
Barajlara Düşen Yağış
Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 534,37 kilogram olarak belirlendi.
2024 aynı dönem 709,27 kg/m²
2025 aynı dönem 619,92 kg/m²
Bu yıl 534,37 kg/m²

2026’daki oran, 2024’teki yüzde 46,88 seviyesinin altında kaldı.2026’daki oran, 2024’teki yüzde 46,88 seviyesinin altında kaldı.

SON ÜÇ YILDA DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre, 30 Ağustos'u da kapsayan yılın 8 aylık döneminde barajlardaki doluluk oranları 2024'te yüzde 46,88, 2025'te yüzde 40,73, 2026'da yüzde 44,34 olarak ölçüldü. Böylece bu yılki doluluk oranları 2025'in de üstüne çıktı. Ancak doluluk oranı 2024'ün altında kaldı.

Barajlarda yılın en yüksek doluluk oranı 31 Mayıs’ta yüzde 70,97 olarak ölçüldü.Barajlarda yılın en yüksek doluluk oranı 31 Mayıs’ta yüzde 70,97 olarak ölçüldü.

Toplam su kapasitesine bakıldığında ise Ömerli Barajı yüzde 39,42'yle ilk sırada yer alırken, yüzde 19,64'le Terkos Gölü ikinci, yüzde 16,83'le Darlık Barajı üçüncü sırada yer aldı. Yılın 31 Ağustos'a kadar olan döneminde İstanbul'daki su tüketimi 384,84 milyon metreküp olarak hesaplandı.

Bu miktar, geçen yılın aynı döneminde 353,51 milyon metreküp, 2024'te ise 407,22 milyon metreküp olarak belirlendi. Barajların yanı sıra kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl toplamda 502,8 milyon metreküp su nakledildi.

Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 534,37 kilogram oldu.Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 534,37 kilogram oldu.

"İSTANBUL BARAJLARI TAM DOLU OLSA DAHİ BİR YIL YETECEK KADAR SUYUMUZ YOK"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, ağustos başında yüzde 50'lerde olan barajlardaki genel doluluk oranının yüzde 44'e kadar gerilediğini söyledi. Özdemir, geçen yıl ağustos sonunda bunun yüzde 40 seviyesinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kaydetti:

"Barajlardaki doluluk oranları aşağı seviyelerde. Dördüncü ve beşinci aylardaki değerlerin çok aşağısında. Bu, tabii ki su kullanımına bağlı ve hava sıcaklığının yüksek seyretmesi dolayısıyla. Halk çok hızlı bir şekilde su tüketimi gerçekleştirdiği için bu değerler gittikçe azalıyor. Şunu hiçbir zaman unutmayalım: İstanbul barajları tam dolu olsa dahi bir yıl yetecek kadar suyumuz yok. Suyumuzu muhakkak istikrarlı ve temkinli kullanmamız lazım. Yoksa susuz kalma stresine girme durumumuz olabilir. Devletimiz bizi bırakmayacaktır ama bu sefer kesintiler başlayacak."

İstanbul'da bu yıl tüketilen su miktarının 384,84 milyon metreküp olduğunu, artan nüfusla su kullanımının da arttığını dile getiren Özdemir, dünyada fosil yakıtların aşırı kullanımından dolayı atmosferdeki hava sıcaklığının arttığını, buharlaşmanın su miktarının azalmasına neden olduğunu anlattı.

İstanbul’da 31 Ağustos’a kadar 384,84 milyon metreküp su tüketildi.İstanbul’da 31 Ağustos’a kadar 384,84 milyon metreküp su tüketildi.

"EYLÜL AYINA GİRMEMİZ DOLAYISIYLA SONBAHAR MEVSİMİ BAŞLIYOR"

Sonbahara girilmesiyle yağışlarda artış beklendiğine dikkati çeken Özdemir, şöyle devam etti:

"Eylül ayına girmemiz dolayısıyla sonbahar mevsimi başlıyor. Bununla birlikte etkin yağışların olması gerekiyor ama tabii ki bu yağışlar maalesef eski yıllardaki gibi olmuyor. Günlerce süren, hafif hafif toprağı besleyen yağış olmuyor. Hızlı ve kuvvetli şekildeki yağış kısa sürede o bölgeyi terk ediyor. Onun da tabii ki büyük bir faydası yok. Yani yağışın sel şeklinde değil de daha hafif ve toprağa faydalı olacak şekilde yağması lazım. Maalesef iklim krizi ve büyükşehirler üzerinde ısı adalarının oluşması, ani sıcaklık düşmelerine bağlı olarak kuvvetli yağışlar meydana getiriyor."

Uzmanlar, sıcaklıklar ve artan tüketim nedeniyle su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini belirtti.Uzmanlar, sıcaklıklar ve artan tüketim nedeniyle su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini belirtti.

Özdemir, belediyeler ve ilgili kurumların yağmur sularını toplayıp depolayarak su tasarrufu yapabileceğini anlattı. Büyükşehirlerde betonlaşma ve asfalt çok fazla olduğu için bütün suların kanalizasyona yönlendirildiğini aktaran Özdemir, "Oradan da denize akmasının çevreye hiçbir faydası yok. Yağmur toplama alanları veya kanalları yapmak lazım." dedi.

31 AĞUSTOS 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

GENEL DOLULUK
%44,06
EN DOLU BARAJ
Elmalı
%72,29
EN DÜŞÜK DOLULUK
Pabuçdere
%8,81
Ömerli%62,03
Darlık%63,21
Terkos%38,56
Büyükçekmece%31,52
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