Girne'deki faciada ihmaller zinciri! Filo Denizcilik'in KKTC'deki tüm seferleri durduruldu
Girne açıklarındaki gemi faciasının bir numaralı sorumlusu olan Filo Denizcilik şirketinin KKTC'den yapacağı tüm deniz seferleri ikinci bir emre kadar durduruldu. Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği rota doğrultusunda önümüzdeki günlerde bölgede hizmet veren başka firmaların yeni seferler düzenleyeceği öğrenildi.
Girne'de 8 kişinin can verdiği 20 kişinin kayıp olarak arandığı gemi faciasındaki ihmaller zincirinin sorumlusu Filo Denizcilik ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Filo Denizcilik şirketinin ülkeden yapılan deniz seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğunu duyurdu.
TÜM DENİZ SEFERLERİ DURDURULDU
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filo Denizcilik şirketinin KKTC'den yapacağı tüm deniz seferlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğu belirtildi.
YENİ ROTAYI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BELİRLEYECEK
Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği rota doğrultusunda Akgünler Denizcilik'in yarından (1 Eylül 2026) itibaren KKTC ile Türkiye arasındaki seferlerine başlayacağı ifade edildi.
EK UÇAK SEFERİ
Ayrıca ek uçak seferleri ve indirimli bilet satışlarının başlayacağı bildirildi.
İHMALLER ZİNCİRİ
Girne'deki faciada kayda geçen ihmaller zinciri ise şu şekilde:
Fırtına uyarısına rağmen sefer gecikmeli de olsa yapıldı.
Gemi su almasına rağmen seyrine devam etti.
Gövde ve baş bölümünde önceden hasar olduğu iddia edildi.
Geminin 36 aydır bakımının yapılmadığı öne sürüldü.
Acil tahliye ve kriz yönetiminde zafiyet olduğu görüldü.
KAYIP 20 KİŞİ ARANIYOR: KAPRAN DAHİL 14 KİŞİ TUTUKLANDI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin bulunması için denizden ve havadan arama çalışmaları Türkiye'den giden 2 İHA ve bir casa tipi uçakla aralıksız devam ediyor.
Kazayla ilgili 14 kişi tutuklandı.