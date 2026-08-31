Girne'deki faciada ihmaller zinciri! Filo Denizcilik'in KKTC'deki tüm seferleri durduruldu

Girne'de 8 kişinin can verdiği 20 kişinin kayıp olarak arandığı gemi faciasındaki ihmaller zincirinin sorumlusu Filo Denizcilik ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Filo Denizcilik şirketinin ülkeden yapılan deniz seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğunu duyurdu.





TÜM DENİZ SEFERLERİ DURDURULDU



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filo Denizcilik şirketinin KKTC'den yapacağı tüm deniz seferlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğu belirtildi. YENİ ROTAYI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BELİRLEYECEK



Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği rota doğrultusunda Akgünler Denizcilik'in yarından (1 Eylül 2026) itibaren KKTC ile Türkiye arasındaki seferlerine başlayacağı ifade edildi. EK UÇAK SEFERİ



Ayrıca ek uçak seferleri ve indirimli bilet satışlarının başlayacağı bildirildi.