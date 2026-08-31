Rum vekilden alçak paylaşım: ''Ölenleri umursamayın!''
Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarının sürmesi tüm KKTC ve Türkiye'yi yasa boğarken, Güney Kıbrıs'tan insanlık dışı bir paylaşım geldi. Aşırı sağcı ELAM partisi Rum milletvekili Fivos Kyprianou, sosyal medya hesabından felakette can verenleri hedef alarak "Ölenleri umursamayın, aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı. Skandal sözler kısa sürede büyük infiale yol açtı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel