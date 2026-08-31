Yeni Parti'ye geçip geçmeyeceği belirsizliğini koruyan İzmir Çiğli Belediyesinde skandalların sonu gelmiyor.

İşçilere aylardır maaş verilmeyen belediyede son olarak bir danışmanın öz kardeşini işe alarak kendisine özel şoför yaptığı, baldızını da Elazığ'dan getirtip kütüphane birimine yerleştirdiği ortaya çıktı. CHP'li ve Yeni Partili meclis üyelerinin de kendi yakınlarını haziran ayında toplu şekilde belediyeye soktuğu öğrenildi.

Yerel seçimlerden bu yana torpilli atamalar, mali kriz, şüpheli ihaleler ve tazminatsız kovulan işçilerle gündem olan Çiğli Belediyesinde sular durulmuyor. Son olarak Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın danışmanı İsmail Yiğitoğlu'nun, öz kardeşini işe alıp kendisine özel şoför yaptığı ortaya çıktı.

Yiğitoğlu'nun daha önce de baldızını Elazığ'dan getirerek kütüphane birimine yerleştirdiği öğrenildi. Geçmişte belediye iştiraklerinden ÇİBEL'de müdür olduğu bildirilen Yiğitoğlu'nun, kendisini memur yaptırabilmek için belediyeye geçtiği ve kâğıt üzerinde danışman olarak atandığı iddia ediliyor.