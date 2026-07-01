CHP’li Çiğli Belediyesi’ne soruşturma izni: 33 kişi dosyada | Satışa çıkarılan taşınmazlar ortaya çıktı
Taşınmaz satışlarıyla gündeme gelen CHP’li Çiğli Belediyesi Çiğli geçen hafta satışa çıkardığı 4 taşınmazın ardından bu kez 28 taşınmazı daha ihale listesine aldı. Harmandalı'ndaki 11 taşınmaz yaklaşık 232 milyon TL, Küçük Çiğli'deki 2 taşınmaz 62,6 milyon TL, Büyük Çiğli'deki 10 taşınmaz ise 48,3 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılırken, toplam satıştan 336 milyon liralık gelir hedefleniyor. Aynı dönemde İçişleri Bakanlığı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 33 kişi hakkında kooperatif dosyası ve zincir market ruhsatına ilişkin iddialar nedeniyle soruşturma izni verdi. Öte yandan belediyenin 1998'den bu yana teslim alınamayan 161 taşınmazı Sayıştay raporlarına yansırken, dosyayla ilgili savcılık soruşturması da sürüyor.
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- İçişleri Bakanlığı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 33 kişi hakkında soruşturma izni verdi.
- Soruşturma izni, yarım kalan inşaat kooperatifi dosyası ile zincir market ruhsatına ilişkin iddiaları kapsıyor.
- Çiğli Belediyesi'nin 1998 yılından bu yana S.S. Şirintepe Konut Yapı Kooperatifi ve S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi'nden 161 taşınmaz alacağı bulunuyor.
- Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki dönem belediye başkanları ve meclis üyeleri dahil 63 kişi hakkında işlem kararı verdi.
- Sayıştay raporlarında, belediyenin haklarının takip edilmemesi ve alacakların tahsil edilmemesi eleştiriliyor.
CHP'li belediyelerin borç batağından çıkmak için taşınmaz satışlarını hızlandırdığı süreçte, Çiğli Belediyesi'nde yeni gelişmeler yaşandı.
Geçtiğimiz hafta belediyeye ait 4 taşınmazı satışa çıkaran CHP'li Çiğli Belediyesi, şimdi de 28 taşınmazı daha ihale listesine ekledi.
Satışların muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına 336 milyon liralık kaynak aktarılması hedeflenirken, İçişleri Bakanlığı da Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 33 kişi hakkında soruşturma izni verdi.
Soruşturma izninin, yapımı yarım kalan inşaat kooperatifi dosyası ile zincir market ruhsatına ilişkin iddiaları kapsadığı öğrenildi.
28 TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILDI
İzmir'in Çiğli ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait 28 taşınmazın satışı için resmi ilan yayımlandı. Büyük Çiğli, Küçük Çiğli, Harmandalı, Balatçık ve Kaklıç mahallelerinde bulunan taşınmazlar için ihale, 7 Temmuz 2026 tarihinde belediye encümeni tarafından gerçekleştirilecek.
Satış listesinde milyonluk konut arsalarının yanı sıra turizm ve ticaret imarlı taşınmazlar da yer aldı.
336 MİLYON LİRALIK SATIŞ PLANI
Harmandalı Mahallesi'nde satışa çıkarılan 11 taşınmazın toplam muhammen bedeli yaklaşık 232 milyon TL olarak belirlendi.
Küçük Çiğli Mahallesi'nde satışa sunulan 2 taşınmazın toplam muhammen bedeli yaklaşık 62,6 milyon TL olurken, Büyük Çiğli Mahallesi'nde satış listesine alınan 10 taşınmazın toplam değeri yaklaşık 48,3 milyon TL olarak açıklandı.
Balatçık Mahallesi'nde biri konut, diğeri "Ticaret+Turizm" imarlı olmak üzere iki taşınmazın toplam muhammen bedeli yaklaşık 34,4 milyon TL, Kaklıç Mahallesi'ndeki 3 taşınmazın toplam muhammen bedeli ise yaklaşık 7,1 milyon TL olarak belirlendi.
Satışa çıkarılan 28 taşınmazın tamamının muhammen bedeller üzerinden satılması halinde belediye kasasına yaklaşık 336 milyon liralık kaynak aktarılacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SORUŞTURMA İZNİ
Taşınmaz satışları kamuoyunda tartışılırken, İçişleri Bakanlığı da Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da aralarında bulunduğu toplam 33 kişi hakkında soruşturma izni verdi.
Soruşturma izninin, yapımı yarım kalan inşaat kooperatifi dosyası ile zincir market ruhsatına ilişkin iddiaları kapsadığı öğrenildi.
161 TAŞINMAZLIK DOSYA SAYIŞTAY RAPORLARINA GİRDİ
Çiğli Belediyesi'nin geçmişten gelen kooperatif dosyaları da yeniden gündeme geldi.
Belediyeye ait arsalar üzerinde kat karşılığı inşaat yapmak üzere sözleşme imzalayan S.S. Şirintepe Konut Yapı Kooperatifi ile S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi'nin, yıllardır belediyeye teslim etmesi gereken bağımsız bölümleri teslim etmediği belirtildi.
Çiğli Belediyesi'nin 1998 yılından bu yana alacaklı olduğu 161 taşınmaz dosyasının Sayıştay raporlarına da yansıdığı öğrenildi.
Rapora konu olan taşınmazlar arasında daire ve dükkanların bulunduğu belirtilirken, görev yapan belediye başkanları ve ilgili yöneticiler belediyenin haklarının takip edilmemesi, alacakların tahsil edilmemesi ve kamu zararının giderilmemesi iddialarıyla eleştiriliyor.
Dosyada öne çıkan tespitlerde;
- Belediyeye ait arsalar için kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapıldığı,
- S.S. Şirintepe Konut Yapı Kooperatifi ile S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi'nin belediyeye teslim etmesi gereken bağımsız bölümlerin gündemde olduğu,
- Belediyenin 1998 yılından bu yana 161 taşınmaz için alacaklı olduğu,
- Daire ve dükkanlardan oluşan taşınmazların teslim edilmemesinin Sayıştay raporlarına konu edildiği,
- Süreçte kamu zararının tahsil edilip edilmediğinin tartışma konusu olduğu belirtildi.
SAVCILIK SORUŞTURMASI DA SÜRÜYOR
Öte yandan Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı da Çiğli Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkanları ve meclis üyeleri hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, belediyeye ait arsalar için kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanan Şirintepe Yapı Kooperatifi'ne menfaat sağlandığı iddiası incelemeye alındı.
Bu kapsamda 63 kişi hakkında işlem kararı verildiği öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE 330 MİLYON TL'LİK İHALEYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
CHP'li Çiğli Belediyesi, daha önce de 330 milyon TL'lik araç kiralama ihalesiyle gündeme gelmişti.
İzmir'de belediyenin, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde "ihaleye fesat karıştırmakla" suçlanan kişilerle bağlantılı olduğu belirtilen firmaya, yalnızca 2 yıllık araç kiralaması karşılığında 330 milyon liralık ihale verdiği ortaya çıkmıştı.
Takvim'in daha önce gündeme getirdiği gelişmede, Çiğli Belediyesi'nin temizlik hizmetleri ve araç filosunu yenilemek amacıyla geçen yıl mayıs ayında ihaleye çıktığı belirtilmişti. İhaleye 13 firma teklif sunmasına rağmen, çeşitli gerekçelerle 11 teklifin geçersiz sayılması tepkilere neden olmuştu.
İhaleyi, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde sanık sıfatıyla yer alan iş insanı Serdar Ocak'a ait Aras Katı Atık Yönetim Sistemleri isimli şirket kazanmıştı.
10 binek araçla birlikte çöp kamyonları, minibüsler ve kamyonetleri kapsayan sözleşmenin süresi 730 gün olarak kayıtlara geçmişti. Toplam 44 aracın yalnızca 2 yıllığına kiralanması için 330 milyon liralık maliyet çıkarılması ise tartışma yaratmıştı.
Bir vatandaşın elindeki belgelerle suç duyurusunda bulunduğu ve belediye yetkililerinden şikayetçi olduğu öğrenilmişti. AK Partili belediye meclis üyelerinin de ihaleye tepki gösterdiği, buna rağmen belediye yönetiminin somut bir cevap veremediği kaydedilmişti.
İhale için ayrılan bütçeyle söz konusu araçların satın alınabileceği, ancak belediyenin araçları yalnızca 2 yıllığına kiralamayı tercih ettiği savunulmuştu.