CHP’li Çiğli Belediyesi’ne soruşturma izni: 33 kişi dosyada | Satışa çıkarılan taşınmazlar ortaya çıktı

Küçük Çiğli Mahallesi'nde satışa sunulan 2 taşınmazın toplam muhammen bedeli yaklaşık 62,6 milyon TL olurken, Büyük Çiğli Mahallesi'nde satış listesine alınan 10 taşınmazın toplam değeri yaklaşık 48,3 milyon TL olarak açıklandı.

Harmandalı Mahallesi'nde satışa çıkarılan 11 taşınmazın toplam muhammen bedeli yaklaşık 232 milyon TL olarak belirlendi.

Balatçık Mahallesi'nde biri konut, diğeri "Ticaret+Turizm" imarlı olmak üzere iki taşınmazın toplam muhammen bedeli yaklaşık 34,4 milyon TL, Kaklıç Mahallesi'ndeki 3 taşınmazın toplam muhammen bedeli ise yaklaşık 7,1 milyon TL olarak belirlendi.

Rapora konu olan taşınmazlar arasında daire ve dükkanların bulunduğu belirtilirken, görev yapan belediye başkanları ve ilgili yöneticiler belediyenin haklarının takip edilmemesi, alacakların tahsil edilmemesi ve kamu zararının giderilmemesi iddialarıyla eleştiriliyor.

Çiğli Belediyesi'nin 1998 yılından bu yana alacaklı olduğu 161 taşınmaz dosyasının Sayıştay raporlarına da yansıdığı öğrenildi.

Belediyeye ait arsalar üzerinde kat karşılığı inşaat yapmak üzere sözleşme imzalayan S.S. Şirintepe Konut Yapı Kooperatifi ile S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi'nin, yıllardır belediyeye teslim etmesi gereken bağımsız bölümleri teslim etmediği belirtildi.

Taşınmaz satışları kamuoyunda tartışılırken, İçişleri Bakanlığı da Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da aralarında bulunduğu toplam 33 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Dosyada öne çıkan tespitlerde;

Belediyeye ait arsalar için kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapıldığı,

S.S. Şirintepe Konut Yapı Kooperatifi ile S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi'nin belediyeye teslim etmesi gereken bağımsız bölümlerin gündemde olduğu,

Belediyenin 1998 yılından bu yana 161 taşınmaz için alacaklı olduğu,

Daire ve dükkanlardan oluşan taşınmazların teslim edilmemesinin Sayıştay raporlarına konu edildiği,

Süreçte kamu zararının tahsil edilip edilmediğinin tartışma konusu olduğu belirtildi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI DA SÜRÜYOR

Öte yandan Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı da Çiğli Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkanları ve meclis üyeleri hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, belediyeye ait arsalar için kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanan Şirintepe Yapı Kooperatifi'ne menfaat sağlandığı iddiası incelemeye alındı.

Bu kapsamda 63 kişi hakkında işlem kararı verildiği öğrenildi.



DAHA ÖNCE DE 330 MİLYON TL'LİK İHALEYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

CHP'li Çiğli Belediyesi, daha önce de 330 milyon TL'lik araç kiralama ihalesiyle gündeme gelmişti.

İzmir'de belediyenin, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde "ihaleye fesat karıştırmakla" suçlanan kişilerle bağlantılı olduğu belirtilen firmaya, yalnızca 2 yıllık araç kiralaması karşılığında 330 milyon liralık ihale verdiği ortaya çıkmıştı.

Takvim'in daha önce gündeme getirdiği gelişmede, Çiğli Belediyesi'nin temizlik hizmetleri ve araç filosunu yenilemek amacıyla geçen yıl mayıs ayında ihaleye çıktığı belirtilmişti. İhaleye 13 firma teklif sunmasına rağmen, çeşitli gerekçelerle 11 teklifin geçersiz sayılması tepkilere neden olmuştu.

İhaleyi, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde sanık sıfatıyla yer alan iş insanı Serdar Ocak'a ait Aras Katı Atık Yönetim Sistemleri isimli şirket kazanmıştı.

10 binek araçla birlikte çöp kamyonları, minibüsler ve kamyonetleri kapsayan sözleşmenin süresi 730 gün olarak kayıtlara geçmişti. Toplam 44 aracın yalnızca 2 yıllığına kiralanması için 330 milyon liralık maliyet çıkarılması ise tartışma yaratmıştı.

Bir vatandaşın elindeki belgelerle suç duyurusunda bulunduğu ve belediye yetkililerinden şikayetçi olduğu öğrenilmişti. AK Partili belediye meclis üyelerinin de ihaleye tepki gösterdiği, buna rağmen belediye yönetiminin somut bir cevap veremediği kaydedilmişti.

İhale için ayrılan bütçeyle söz konusu araçların satın alınabileceği, ancak belediyenin araçları yalnızca 2 yıllığına kiralamayı tercih ettiği savunulmuştu.

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