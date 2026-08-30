İzmir'de kadın hakimi tehdit eden Recep Kaplan tutuklandı

İzmir 5. Aile Mahkemesi hâkiminin baktığı bir dava nedeniyle WhatsApp üzerinden tehdit edilmesine ilişkin soruşturmada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Yurt dışı numaralı bir hattan hâkime "Ben Kübra Uçkun, Recep Kaplan ile olan davamızda Recep ceza almazsa hedef sen olursun" mesajı gönderildiği, ardından hâkimin ve aile bireylerinin kimlik bilgilerinin fotoğraflarının iletildiği belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Kübra Uçkun ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ankara'da yakalanan Recep Kaplan tutuklandı. Olayda dahli bulunduğu yönünde bilgiler elde edilen Erkan Gökmen ve Bilal Türk hakkında ise gözaltı, arama ve el koyma işlemleri için Sulh Ceza Hâkimliğine başvuruldu.

BAKTIĞI DAVA NEDENİYLE HÂKİMİ HEDEF ALDILAR

İzmir'de görev yapan bir hâkimin, baktığı dava dosyası nedeniyle tehdit edilmesine ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı.

İzmir 5. Aile Mahkemesi hâkiminin cep telefonuna, +63 ülke kodlu bir GSM numarasına bağlı WhatsApp hesabından tehdit içerikli mesaj gönderildiği belirlendi.

Mesajda şu ifadelerin yer aldığı tespit edildi "Ben Kübra Uçkun, Recep Kaplan ile olan davamızda Recep ceza almazsa hedef sen olursun."

HÂKİMİN AİLESİNİN KİMLİK BİLGİLERİNİ DE GÖNDERDİLER

Tehdit mesajıyla yetinilmediği, hâkime yönelik baskının boyutunun daha da ileri taşındığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, mesajın devamında hâkimin ve aile bireylerinin kimlik bilgilerini içeren görüntüler de gönderildi.

Yapılan incelemede Kübra Uçkun ile Recep Kaplan'ın, söz konusu hâkimin baktığı dava dosyalarıyla bağlantılı kişiler olduğu anlaşıldı. Savcılık, hâkime yönelik mesajları tehdit ve şantaj kapsamında soruşturmaya aldı.

ANKARA VE İZMİR'DE EŞ ZAMANLI ADLİ İŞLEM

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla iki şüpheli hakkında yakalama ve dijital materyallerine el koyma kararı verildi. Bu kapsamda Ankara'da bir, İzmir'de bir olmak üzere iki ayrı adreste arama gerçekleştirildi.

Operasyonda Kübra Uçkun ile Recep Kaplan yakalandı. Kübra Uçkun'un adresindeki aramada suç delili olarak değerlendirilen 2 cep telefonu ile 1 tablet, Ankara'daki aramada ise Recep Kaplan'a ait 1 cep telefonu ele geçirildi. Dijital materyallere inceleme yapılmak üzere el konuldu.

KÜBRA UÇKUN SERBEST, RECEP KAPLAN TUTUKLANDI

Kübra Uçkun, savcılık talimatıyla alınan ifadesinin ardından kolluk biriminden serbest bırakıldı. Ankara'daki adresinde gözaltına alınan Recep Kaplan'ın ise ifadesi Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alındı.

Kaplan, 30 Ağustos 2026 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildi ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SEGBİS üzerinden ifadesine başvuruldu. Ardından hâkimliğe sevk edilen Recep Kaplan tutuklandı.

SORUŞTURMADA 2 YENİ ŞÜPHELİ

Soruşturma, ilk iki şüpheliyle sınırlı kalmadı. Kübra Uçkun'un ifadesinde olaya dahil oldukları yönünde isimleri geçen Erkan Gökmen ve Bilal Türk hakkında da adli işlem başlatıldı.

İki şüphelinin gözaltına alınmaları, adreslerinde arama yapılması ve suç delili olabilecek materyallere el konulması amacıyla Sulh Ceza Hâkimliğine talepte bulunuldu.

Böylece hâkime yönelik tehdidin yalnızca gönderilen mesajdan ibaret olup olmadığı ve eylemin arkasında başka kişilerin bulunup bulunmadığı da soruşturmanın kapsamına girdi.

İFADEDE AYDIN VALİSİ VE ANKARA BAŞSAVCISI AYRINTISI

Kübra Uçkun'un ifadesinde yer alan bazı beyanların ardından yapılan incelemelerde, Aydın Valisi Yakup Canpolat ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'ye yönelik tehdit içerikli mesajlarla ilgili daha önce de adli işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada, 27 Ocak 2025 tarihinde Aydın Valisi Yakup Canpolat'a tehdit içerikli mesaj gönderilmesi nedeniyle İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ayrıca 4 Eylül 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'ye tehdit içerikli mesaj gönderilmesi üzerine Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğünde işlem yapıldığı belirlendi.



YURT DIŞI HATTI VE DİJİTAL MATERYALLER MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın kritik başlıklarından birini, tehdidin yurt dışı numaraya bağlı WhatsApp hesabı üzerinden gerçekleştirilmesi oluşturuyor.

El konulan telefon ve tablette yapılacak dijital incelemelerle tehdit mesajını fiilen kimin gönderdiği, söz konusu hattı kim veya kimlerin kullandığı, hâkim ile ailesine ait kişisel bilgilerin nasıl temin edildiği ve diğer şüphelilerle olası irtibatların ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Özellikle hâkimin ailesine ait kimlik bilgilerinin elde edilme yöntemi, soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri olarak inceleniyor.

Soruşturmanın, tehdit mesajının kaynağı, kişisel verilerin nasıl ele geçirildiği, şüpheliler arasındaki bağlantılar ve eylemin planlı veya koordineli biçimde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespitine yönelik çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.