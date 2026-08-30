Sinop’taki kaymakam ile koruma görevlisinin tartışmasına soruşturma
Sinop’un Erfelek ilçesinde Kaymakam A.T.Y. ile koruma görevlisi olarak görev yapan jandarma personeli N.A. arasında Kaymakamlık binası önünde tartışma çıktı. Tarafların karşılıklı “hakaret”, “tehdit” ve “kasten yaralamaya teşebbüs” iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlatırken, olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı.
Sinop'un Erfelek ilçesinde İlçe Kaymakamı A.T.Y. ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında yaşanan tartışmaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Erfelek Kaymakamlığı binası önünde saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Kaymakam A.T.Y. ile jandarma personeli N.A. arasında çıkan tartışmanın ardından konu adli makamlara taşındı.
KARŞILIKLI HAKARET, TEHDİT VE YARALAMA İDDİASI
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tarafların karşılıklı olarak ileri sürdüğü "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" iddialarına ilişkin gerekli adli işlemlerin yürütüldüğü bildirildi.
GÖZALTI TEDBİRİ UYGULANMADI
Olay nedeniyle taraflardan herhangi biri hakkında gözaltı tedbirine başvurulmadığı öğrenildi.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturmayı tüm yönleriyle sürdürdüğü belirtildi.