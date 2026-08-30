Sinop’taki kaymakam ile koruma görevlisinin tartışmasına soruşturma

Edinilen bilgilere göre olay, Erfelek Kaymakamlığı binası önünde saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Kaymakam A.T.Y. ile jandarma personeli N.A. arasında çıkan tartışmanın ardından konu adli makamlara taşındı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde İlçe Kaymakamı A.T.Y. ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında yaşanan tartışmaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Erfelek’te kaymakam ile koruma görevlisi tartıştı

KARŞILIKLI HAKARET, TEHDİT VE YARALAMA İDDİASI

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tarafların karşılıklı olarak ileri sürdüğü "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" iddialarına ilişkin gerekli adli işlemlerin yürütüldüğü bildirildi.

GÖZALTI TEDBİRİ UYGULANMADI

Olay nedeniyle taraflardan herhangi biri hakkında gözaltı tedbirine başvurulmadığı öğrenildi.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturmayı tüm yönleriyle sürdürdüğü belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN