Gürsel Tekin tarih verdi: CHP cumhurbaşkanı adayını kurultayda duyuracak

ÖYLE BİR ADAY OLACAK Kİ…

Aday profiline dair net bir çerçeve çizen Tekin, "Öyle bir cumhurbaşkanı adayı olacak ki Türkiye'deki bütün sorunların üstesinden gelebilecek, çok kudretli ve aynı zamanda toplumsal muhalefeti bir arada tutabilecek. Bugünkü yeni Türkiye'ye, Orta Doğu'suna, Asya'sına, Afrika'sına vakıf olan çok kudretli bir cumhurbaşkanı adayı. Sayın Genel Başkan'ın aklında" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun zihnindeki güçlü profilin CHP Büyük Kurultayı’nda açıklanacağını duyurdu.