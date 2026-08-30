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Gürsel Tekin tarih verdi: CHP cumhurbaşkanı adayını kurultayda duyuracak

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen yeni üye rozet töreninde partisinin cumhurbaşkanı adaylığına dair açıklamalarda bulundu. Tekin, cumhurbaşkanı adayının ilan edileceği tarih için partinin büyük kurultayını işaret ederek CHP Genel Başkanı’nın zihnindeki adayı resmen duyuracaklarını bildirdi.

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Gürsel Tekin tarih verdi: CHP cumhurbaşkanı adayını kurultayda duyuracak

CHP İstanbul İl Başkanlığı bünyesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı programı ve partiye yeni katılan üyeler için rozet takma töreni düzenlendi.

Merasimde partililere hitap eden CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, iç ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirirken cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik stratejilerini aktardı.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı merasiminde yaptığı değerlendirmelerde partisinin cumhurbaşkanı adaylığı sürecini odağına aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı merasiminde yaptığı değerlendirmelerde partisinin cumhurbaşkanı adaylığı sürecini odağına aldı.

Tekin, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda partinin benimsediği yaklaşımı ve adayın taşıması gereken nitelikleri kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde CHP'nin belirleyeceği adayın kapsamına değinen Tekin, belirlenecek ismin yalnızca parti tabanıyla sınırlı kalmayacağını, Türkiye'deki bütün kesimleri kucaklayacağını öne sürdü.

ÖYLE BİR ADAY OLACAK Kİ…

Aday profiline dair net bir çerçeve çizen Tekin, "Öyle bir cumhurbaşkanı adayı olacak ki Türkiye'deki bütün sorunların üstesinden gelebilecek, çok kudretli ve aynı zamanda toplumsal muhalefeti bir arada tutabilecek. Bugünkü yeni Türkiye'ye, Orta Doğu'suna, Asya'sına, Afrika'sına vakıf olan çok kudretli bir cumhurbaşkanı adayı. Sayın Genel Başkan'ın aklında" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun zihnindeki güçlü profilin CHP Büyük Kurultayı’nda açıklanacağını duyurdu.Gürsel Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun zihnindeki güçlü profilin CHP Büyük Kurultayı’nda açıklanacağını duyurdu.

KURULTAYDA AÇIKLANACAK

Adayın duyurulacağı zaman dilimine açıklık getiren Tekin, hedeflenen takvimi duyurduğu konuşmasında, "Büyük Kurultay'da cumhurbaşkanı adayımızı da açıklayacağız." dedi.

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