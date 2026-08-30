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Bursa'nın iki ilçesinde yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın ile Harmancık ilçesindeki tarım arazisi yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

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Bursa'nın iki ilçesinde yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanda, Harmancık ilçesinde ise tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, her iki yangına da müdahale ediyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

EKİPLERİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Kestel ilçesi Gölcük Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi karadan ve havadan sürüyor.

Harmancık ilçesinde çıkan yangında helikopterler söndürme çalışmalarına destek veriyor.Harmancık ilçesinde çıkan yangında helikopterler söndürme çalışmalarına destek veriyor.

HELİKOPTERLER SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

Harmancık ilçesi Köçekler Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, karadan arazözlerle yangına müdahale ederken, alevlerin ormana sıçramaması için helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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