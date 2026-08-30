Bursa'nın iki ilçesinde yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanda, Harmancık ilçesinde ise tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, her iki yangına da müdahale ediyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.) EKİPLERİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR Kestel ilçesi Gölcük Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi karadan ve havadan sürüyor.