Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Üniformaya ihanet edenleri temizledik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan, törende mezun Harbiyelilere hitap etti. Başkan Erdoğan'dan Harp Okulları Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan detaylar: Seyir hâlindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla iş birliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmaların neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

ZAFER HAFTASI VURGUSU: "TARİHİMİZİN EN PARLAK SAYFALARI" Kıymetli arkadaşlar, harp okullarımızın diploma alma ve sancak devir teslim töreninde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarımızda aldıkları askerî ve akademik eğitimleri alınlarının akıyla tamamlayan teğmenlerimizi tebrik ediyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de mezuniyet törenimizi yine çok özel bir ayda, çok anlamlı bir haftada, çok müstesna bir günde icra ediyoruz. Ağustos ayının son haftası, yani Zafer Haftamız, tarihimizin en parlak sayfalarına imza attığımız bir zaman dilimidir. Ordu-millet olarak cihana ün salan Türk milleti, Malazgirt'te taarruz ederek yazdığı şanlı destanı 851 yıl sonra Dumlupınar'da tarihe geçen bir vatan müdafaasıyla yeniden kaleme almıştır. 1071'de alınan vatan tapusu, 1922'deki şanlı direnişle bir kez daha müseccel olmuştur. Kahraman ordumuzun milletimizle omuz omuza vererek kazandığı Büyük Zafer'in 104. yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Büyük Millet Meclisimizin muhterem üyelerini ve ordumuzun tüm neferlerini bugün bir kez daha minnetle yâd ediyorum.