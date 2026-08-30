Cemal Enginyurt dosyasında ilk itiraflar Ali Şenyurt’tan! Gece kulübünden akaryakıt istasyonuna uzanan karanlık ağ
Cemal Enginyurt’un etrafındaki yasa dışı ilişkiler ağı, eski ve yeni danışmanlarına uzanan adli soruşturmalarla gün yüzüne çıkıyor. Ankara’daki fuhuş operasyonunun yankıları sürerken, İstanbul’da ifade veren eski danışman Ali Şenyurt’un itirafları dosyaya girdi. Şenyurt, vekaletini taşıdığı Enginyurt ailesi adına yürüttüğü şüpheli para transferlerini, gizli kapılar ardında yapılan görüşmeleri ve devletin tahsis ettiği imtiyazlı araçların usulsüz kullanımını tek tek itiraf etti. Tanık sıfatıyla ifade veren eski danışman Ali Şenyurt, Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt hakkındaki karanlık para trafiğine vurgu yaptı. Oğul Enginyurt’un gece kulübü ve akaryakıt istasyonu kuracak maddi gücü bulunmadığını belirten Şenyurt, kaynağı belirsiz paraların kendi banka hesabı üzerinden aklandığını anlattı.
Siyaset dünyasının fırdöndü isimlerinden Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un yakın çevresine uzanan soruşturmalarda kritik itiraflar gelmeye başladı. Enginyurt'un mevcut danışmanı Cem Tekinoğlu'nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından, kirli çamaşırları ortaya döken yeni gelişme yaşandı.
Enginyurt'un 7 yıl boyunca danışmanlığını yürüten Ali Şenyurt, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/60611 sayılı soruşturması kapsamında 25 Ağustos'ta tanık sıfatıyla verdiği ifadede şüpheli para transferlerini ve usulsüzlükleri tek tek itiraf etti.
"PARALARI ELDEN ALIR KENDİ HESABIMDAN ONLARA GÖNDERİRDİM"
Enginyurt ailesinin finansal işlemlerindeki çarpık yapıyı gözler önüne seren Şenyurt, kaynağı belirsiz paraların kendi hesabı üzerinden aklandığını ortaya koydu. Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt'un vekaletlerini taşıdığını belirten Şenyurt, "Bazen onlara gönderilecek olan para şahsıma gönderilirdi. Ben de onların hesabına gönderirdim." dedi.
Sadece banka üzerinden değil, kayıt dışı nakit akışının merkezinde yer aldığını anlatan eski danışman, "Hatta bazen elden aldığımız paralar da oluyordu. Bu paraları da ben şahsıma alıp hesabımda bulunan paradan miktarı onlara transfer yapıyordum." ifadelerini kullandı.
"ÖKÜZ"ÜN ALTINDAN OĞLU ÇIKTI
Soruşturmanın en can alıcı noktalarından birini, genç yaştaki Alptürk Enginyurt'un üzerine kayıtlı devasa ticari işletmeler oluşturdu. Şenyurt, oğul Enginyurt'un Ordu'da Astürk Akaryakıt isimli petrol istasyonu işlettiğini, Ankara'da faaliyet gösteren Öküz isimli eğlence mekanına ortak olduğunu bildirdi.
Eğlence mekanındaki diğer ortağın Cemal Enginyurt'un sürekli yanında bulunan Kürşad Şahin olduğunu aktaran Şenyurt, Alptürk Enginyurt'un bu işletmeleri kuracak kapasitesi bulunmadığını vurgulayarak, "Alptürk Enginyurt yaş olarak genç birisidir. Benim danışmanlık yaptığım dönemde ticari faaliyetlerde bulunmak istediğini hep söylerdi. Fakat şahsının bu işletmeciliği yapacak maddi gücü olduğunu düşünmüyorum. Ailesi tarafından desteklenmiştir." diye konuştu.
Üniversitede radyo ve sinema eğitimi alan Alptürk Enginyurt adına kurulan Elite Prodüksiyon isimli şirketin ticari faaliyet göstermediğini saptayan savcılık, Önder Asru isminin hem bu şirkette hem Astürk Petrol'de ortak olarak yer almasını mercek altına aldı.
TAHSİSLİ ARACI KİRVESİNE VERMİŞ
Devletin milletvekillerine sağladığı imtiyazların Enginyurt tarafından şahsi çevresine nasıl peşkeş çekildiği savcılık tutanaklarına yansıdı.
Geçiş üstünlüğüne sahip çakarlı araçların usulsüz kullanımını deşifre eden Şenyurt, İstanbul'daki tahsisli aracın kimde olduğuna dair soruyu cevapladı.
Kendi görev yaptığı dönemde iki araç tahsisi bulunduğunu dile getiren Şenyurt, "Cemal Enginyurt'un kirvesi ve aile dostu olarak bildiğim Recep Ali Keydal kullanıyordu." diyerek skandalı doğruladı.
BEŞİKTAŞ'TA SIR TEMAS
Cemal Enginyurt ile Recep Ali Keydal Keydal arasındaki karanlık ilişki ağına dair detaylar paylaşan Şenyurt, ikilinin Beşiktaş'taki hukuk bürosunda sık sık bir araya geldiğini aktardı.
Bu görüşmelerden kasıtlı olarak uzak tutulduğunu itiraf eden eski danışman, "Cemal Enginyurt'un talimatıyla araçta ya da gittiğimiz ofisin bekleme salonunda Cemal Enginyurt'u beklerdim. Recep Ali Keydal ile görüşmelerinde kimseyi yanlarına almazlardı." dedi.
BORSABAZ
MetalOtomotiv sahibi Murat Özkaya ile yapılan şüpheli görüşmelerin dosyaya girdiği soruşturmada, Cemal Enginyurt'un borsa tutkusu ortaya çıktı.
Alptürk Enginyurt'un borsada işlem yaptığına şahit olmadığını ancak baba Enginyurt'un bu alanda aktif olduğunu öne süren Şenyurt, "Cemal Enginyurt'un borsa oynadığını bilirim. Hatta çoğu zaman zarar ettiğinde çok sinirlendiği anlara da şahit olmuşumdur." ifadelerini kullandı.
Cemal Enginyurt geçmiş yıllarda borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası almıştı.
Şenyurt, savcılığın gerekli görmesi halinde yeniden ifade vermeye hazır olduğunu bildirdi.
MEMURİYETTEN DANIŞMANLIĞA
İfadenin bugün açısından en dikkat çekici bölümlerinden biri ise savcılığın Cem Tekinoğlu'nu sorması oldu. Şenyurt, Tekinoğlu'nu tanıdığını belirterek "Cem Tekinoğlu isimli şahıs hâlihazırda Cemal Enginyurt'un danışmanlığını yürütmektedir." dedi.
Tekinoğlu'nun daha önce Munzur Üniversitesinde bilgi işlem alanında görev yaptığını bildiğini söyleyen Şenyurt, kendi danışmanlık döneminde Tekinoğlu'nun devlet memuru olduğunu ve TBMM'de Cemal Enginyurt'u ziyarete geldiğini anlattı.
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