Cemal Enginyurt dosyasında ilk itiraflar Ali Şenyurt’tan! Gece kulübünden akaryakıt istasyonuna uzanan karanlık ağ

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un siyasi nüfuzunu kullanarak oluşturduğu iddia edilen karanlık ticaret ve finans ağı, eski danışmanı Ali Şenyurt’un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadelerle deşifre oldu.

Enginyurt'un 7 yıl boyunca danışmanlığını yürüten Ali Şenyurt , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/60611 sayılı soruşturması kapsamında 25 Ağustos'ta tanık sıfatıyla verdiği ifadede şüpheli para transferlerini ve usulsüzlükleri tek tek itiraf etti.

"PARALARI ELDEN ALIR KENDİ HESABIMDAN ONLARA GÖNDERİRDİM"

Enginyurt ailesinin finansal işlemlerindeki çarpık yapıyı gözler önüne seren Şenyurt, kaynağı belirsiz paraların kendi hesabı üzerinden aklandığını ortaya koydu. Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt'un vekaletlerini taşıdığını belirten Şenyurt, "Bazen onlara gönderilecek olan para şahsıma gönderilirdi. Ben de onların hesabına gönderirdim." dedi.

Sadece banka üzerinden değil, kayıt dışı nakit akışının merkezinde yer aldığını anlatan eski danışman, "Hatta bazen elden aldığımız paralar da oluyordu. Bu paraları da ben şahsıma alıp hesabımda bulunan paradan miktarı onlara transfer yapıyordum." ifadelerini kullandı.

Enginyurt’un mevcut danışmanı Cem Tekinoğlu’nun Ankara’da fuhuş ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınmasının hemen ardından ortaya çıkan bu itiraflar, ailenin şüpheli para trafiğini gözler önüne serdi.