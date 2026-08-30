Külliye'de "zafer" tebriği! Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos kabulleri







"MİLLETİMİZİN İSTİKLAL VE İSTİKBALİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"



Öte yandan Başkan Erdoğan, Anıtkabir'de düzenlenen ilk törende tarihi mesajlar verdi.



Erdoğan, "Bundan 104 yıl önce olduğu gibi, bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz" dedi.

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