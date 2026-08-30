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Külliye'de "zafer" tebriği! Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos kabulleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul ediyor. Kabine, Cumhur İttifakı, komuta kademesi, yargı ve TBMM üyeleri Külliye'ye geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli Başkan Erdoğan'a tebriklerini sundu.

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Külliye'de "zafer" tebriği! Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos kabulleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti.

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Erdoğan, Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul ediyor.

Külliye'de "zafer" tebriği! Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos kabulleri-2

BAHÇELİ VE KABİNE ÜYELERİ TEK TEK TEBRİK ETTİ

MHP lideri Devlat Bahçeli, Başkan Erdoğan'a tebriklerini sundu. Bahçeli'den sonra kabine üyeleri Başkan Erdoğan'a tek tek tebriklerini iletti.

Komuta kademesi, yargı ve TBMM üyeleri Beştepe'ye geldi.

Külliye'de "zafer" tebriği! Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos kabulleri-3


"MİLLETİMİZİN İSTİKLAL VE İSTİKBALİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Öte yandan Başkan Erdoğan, Anıtkabir'de düzenlenen ilk törende tarihi mesajlar verdi.

Erdoğan, "Bundan 104 yıl önce olduğu gibi, bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz" dedi.

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