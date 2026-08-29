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Yeni Partili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, fuhuş ve para aklama soruşturmasında gözaltına alındı: Evinde arama yapılıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara’da gözaltına alındı.

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Yeni Partili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, fuhuş ve para aklama soruşturmasında gözaltına alındı: Evinde arama yapılıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.

Cem TekinoğluCem Tekinoğlu

İKAMETİNDE ARAMA SÜRÜYOR

Tekinoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ikametinde arama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında yürütülen işlemlerin devam ettiği belirtildi.

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