Yeni Partili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, fuhuş ve para aklama soruşturmasında gözaltına alındı: Evinde arama yapılıyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara’da gözaltına alındı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.
İKAMETİNDE ARAMA SÜRÜYOR
Tekinoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ikametinde arama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında yürütülen işlemlerin devam ettiği belirtildi.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel