HÜRJET büyük zaferin 104. yıl dönümünde Gök Vatan’la buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde yapılan ilk uçuş başarıyla tamamlandı.







MİLLİ İRADE MİLLİ KANATLARDA!



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün şu açıklamayı yaptı:

HÜRJET'imizi Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gök Vatan'la buluşturduk.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk HÜRJET, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

İstiklalimizi zafere taşıyan irade, bugün millî havacılığımızın kanatlarında yükselmeye devam edecek.

Bu gururda emeği bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, TUSAŞ personelimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklalimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.