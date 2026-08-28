Diyanet’in 28 Ağustos 2026 Cuma hutbesinde vatan sevgisi vurgusu: Şehitlik, bayrak ve ezan mesajı

Hutbede vatan sevgisinin yalnızca toprağı korumaktan ibaret olmadığı belirtilirken, bayrağa, ezana ve toplumu millet kılan mukaddes değerlere sahip çıkmanın da vatan sevgisinin bir gereği olduğu mesajı verildi. Müslümanlara dürüstlük, adalet ve sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısı yapılırken, birlik ve beraberliğin korunması ve ülkeye yönelik tehditlere karşı uyanık olunması istendi.

Hutbede, Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümüne dikkat çekildi. (Görsel: Takvim foto arşivi)

28 AĞUSTOS 2026 CUMA HUTBESİ TAM METNİ

VATAN SEVGİSİ

Muhterem Müslümanlar!

Millet olarak, Malazgirt Zaferi'nin 955, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan şanlı tarihimiz, yüce milletimizin vatanına, istiklal ve istikbaline olan bağlılığının en büyük nişanelerindendir. Aziz vatanımız; Malazgirt Destanıyla bizlere yurt olmuş, İstanbul'un fethiyle Anadolu'daki hâkimiyetimiz perçinlenmiş, Büyük Taarruz'la da düşmanlara geçit verilmeyeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Vatanın, milletin bağımsızlığı ve geleceği açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Kıymetli Kardeşlerim!

Bir insan için, en kıymetli varlıklardan biri de üzerinde özgürce yaşadığı vatan toprağıdır. Vatanı korumak öyle kutsaldır ki onun uğruna canını verenler, şehadetle ödüllendirilmiştir. Çünkü vatanımız varsa devletimiz vardır, kimliğimiz vardır, onurumuz vardır. Vatanımız varsa yuvamız vardır, işimiz vardır, aşımız vardır. Vatanımız varsa huzurumuz vardır, güvenliğimiz vardır, geleceğimiz vardır.

Hutbede vatanın devlet, kimlik, onur ve güvenlik açısından önemi anlatıldı.

Değerli Müslümanlar!

Vatan sevgisi medeniyetimizde imandan bir parça olarak görülmüştür. Vatan sevgisinden maksat ise; istiklalimizin sembolü bayrağımıza, kardeşliğimizin nişanesi ezanlarımıza, bizi millet kılan mukaddes değerlerimize sahip çıkmaktır. Vatanı sevmek; yeri geldiğinde "Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin" 1 nebevi emrine gönülden bağlanmaktır. Vatanı sevmek, işimizi en doğru ve en güzel şekilde yapmak; dürüstlüğün ve adaletin hakim olduğu bir toplum inşa etmektir.

Vatan sevgisinin medeniyetimizde imandan bir parça olarak görüldüğü belirtildi.

Kıymetli Müminler!

Tarih boyunca gittiği her yere huzur ve barışı götürmüş bir milletin evlatları olarak, bizler biliyoruz ki, düşmanlarımız, vatanımıza göz dikmekten geri durmamışlardır. Zaman değişse, zulüm farklı kisvelere bürünse, fitne başka adlarla anılsa da, hak ile batılın mücadelesi son bulmamıştır. Ancak bizler inanıyoruz ki, "Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz"2 buyruğuna sarılırsak; vatanımıza, milletimize ve dirliğimize yönelik oyunlara karşı uyanık olursak, Allah tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirecek,3 Hak galip gelecek, batıl yok olacaktır.4

Bayrağın istiklalin, ezanların ise kardeşliğin sembolü olduğu vurgulandı.

Aziz Müslümanlar!

Yüce Rabbimizden niyazımız; milletimizin birlik ve beraberliğini daim, devletimizi kaim, ülkemizi ilelebet huzur ve esenlik yurdu kılmasıdır. Cenab-ı Hak, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimize ve ahirete göç eden kahraman gazilerimize rahmet eylesin.

Hutbemizi, Âl-i İmrân suresinde yer alan bir ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyoruz:

"Ey iman edenler! Sabredin; düşman karşısında sebat gösterin; cihad için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz." 5