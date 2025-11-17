İmamoğlu Suç Örgütü yöneticileri kısa sürede servet sahibi oldu

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet paralarıyla yancıları da zengin ettiği ortaya çıktı. Son 5 yılda Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu ve Adem Soytekin'in mal varlıklarında müthiş artışlar tespit edildi.



MURAT ONGUN

2020 ÖNCESİ: 1 ARSA 1 ZEYTİNLİK

2020 SONRASI 1 EV 4 ARSA 1 TARLA 1 BAHÇE



FATİH KELEŞ

2024: 368 MİLYON LİRALIK SÖZDE SATIŞLA HAKSIZ KAZANÇ

ADEM SOYTEKİN

2020 SONRASI: 124 TAPU 142 OTOMOBİL HESABA 1.7 MİLYAR TL PARA GİRİŞİ



MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU

2020 ÖNCESİ: 3 TAPU

2020 SONRASI: 52 TAPU 66 OTOMOBİL

ERTAN YILDIZ

2020 SONRASI: 9 REZİDANS DAİRESİ 2 EV 1 VİLLA ARSA TARLALAR



161 milyar liralık kamu zararına sebep olan "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"nün üyelerinin son yıllarda kurdukları "Sistem" sayesinde mal varlıklarındaki artış gözler önüne serildi.



161 milyar liralık kamu zararı oluşturan örgüt üyelerinin, tıpkı liderleri Ekrem İmamoğlu gibi mal varlıklarını arttırdığı saptandı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in sahibi olduğu Dörter Mermer Sanayi Şirket'in 2023'te hiç satış kaydı olmamasına rağmen 2024'te 368 milyon lirayı aşan net satış gerçekleşti.



Söz konusu satışların tamamının diğer bir örgüt yöneticisi olan Murat Gülibrahimoğlu'nun ortağı olduğu şirkete yapıldı.