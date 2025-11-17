İmamoğlu Suç Örgütü yöneticileri kısa sürede servet sahibi oldu

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet paralarıyla yancıları da zengin ettiği ortaya çıktı. Son 5 yılda Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu ve Adem Soytekin'in mal varlıklarında müthiş artışlar tespit edildi.
MURAT ONGUN
2020 ÖNCESİ: 1 ARSA 1 ZEYTİNLİK
2020 SONRASI 1 EV 4 ARSA 1 TARLA 1 BAHÇE
FATİH KELEŞ
2024: 368 MİLYON LİRALIK SÖZDE SATIŞLA HAKSIZ KAZANÇ
ADEM SOYTEKİN
2020 SONRASI: 124 TAPU 142 OTOMOBİL HESABA 1.7 MİLYAR TL PARA GİRİŞİ
MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU
2020 ÖNCESİ: 3 TAPU
2020 SONRASI: 52 TAPU 66 OTOMOBİL
ERTAN YILDIZ
2020 SONRASI: 9 REZİDANS DAİRESİ 2 EV 1 VİLLA ARSA TARLALAR
161 milyar liralık kamu zararına sebep olan "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"nün üyelerinin son yıllarda kurdukları "Sistem" sayesinde mal varlıklarındaki artış gözler önüne serildi.
161 milyar liralık kamu zararı oluşturan örgüt üyelerinin, tıpkı liderleri Ekrem İmamoğlu gibi mal varlıklarını arttırdığı saptandı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in sahibi olduğu Dörter Mermer Sanayi Şirket'in 2023'te hiç satış kaydı olmamasına rağmen 2024'te 368 milyon lirayı aşan net satış gerçekleşti.
Söz konusu satışların tamamının diğer bir örgüt yöneticisi olan Murat Gülibrahimoğlu'nun ortağı olduğu şirkete yapıldı.
4 YILDA 52 TAPU 66 ARAÇ
Örgüt yöneticisi firari Murat Gülibrahimoğlu'nun sadece 3 tapusu varken, 2021 yılından sonra ortağı olduğu şirketler üzerine 52 adet tapu, 66 adet araç kayıtlı olduğu tespit edildi. Reklam sektöründen sorumlu yönetici Murat Ongun'un ise 1 arsa ve 1 zeytinliği varken, 2019'dan sonra 1 adet mesken, 4 adet arsa, 1 adet fındık bahçesi ve 1 adet tarla tapu kaydını hanesine ekledi.
Ertan Yıldız'ın 2014-2019 yılları arasında 2 adet mesken, 1 adet ofis, 6 adet rezidans, 1 adet apartman tapu kaydının olduğu, 2019 yılından sonrasında ise 1 adet mesken, 3 adet rezidans, 1 adet süit villa, 3 adet arsa ve 1 adet tarlayı hanesine ekledi.
İtirafçı olan işadamı örgüt yöneticisi Adem Soytekin'in 2014- 2025 yılları arasında üzerine 1 araç kaydı olduğu ve ortağı olduğu şirketlerde toplam 124 adet tapu kaydına rastlandı. Yine şirketler üzerine 142 adet araç kaydı olduğu kaydedildi.
SAVUNMAYA AYDA 1 MİLYON DOLAR
Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren iş adamı Adem Soytekin, çarpıcı itiraflarda bulundu. İtirafçı Soytekin, soruşturma kapsamında 140 avukatın finanse edildiğini, bu avukatların aylık ortalama maliyetlerinin 1 milyon doları aştığına dikkat çekti.