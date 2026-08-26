Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan hesaplara inceleme
'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik geniş çaplı inceleme başlatıldı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda siber ve terörle mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda; PKK ve SDG/YPG'nin fesih kararları sonrası dezenformasyon yapan, terör propagandası içeren ve toplumda kin ile düşmanlığı körükleyen sosyal medya hesapları tek tek tespit edildi. Kamusal düzeni ve toplumsal bütünleşmeyi hedef alan provokatif paylaşımlar hakkında adli süreç işletilecek.
Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde dönüm noktası olarak kaydedilen "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik aşamalar geride kalırken, Suriye sahasında da tarihi gelişmeler yaşandı. Terör örgütü PKK'nın ardından Suriye uzantısı SDG/YPG de Şam'da kendini feshetti. Elebaşı Mazlum Abdi'nin "Bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz" sözleriyle duyurduğu fesih kararı, Türkiye'yi de hedef alan terör koridoru planlarını çökertti.
Gelişmelerle birlikte sosyal medyada süreci hedef alan bazı hesaplar ise manipülasyona başladı.
SANAL MEDYADAKİ PROVOKASYONLARA KAPSAMLI İNCELEME
İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' sürecini hedef alan sanal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı.
İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele birimlerinin katılımıyla yürütülen çalışma kapsamında, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme' sürecini provoke eden sanal medya içerikleri mercek altına alındı.
DEZENFORMASYON VE PROPAGANDA YAPANLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ
Yürütülen siber takiplerde, bazı hesapların açıkça terör propagandası yaptığı ve terörü öven içerikler paylaştığı belirlendi.
Çok sayıda hesabın dezenformasyon ve manipülasyon içeren, gerçek dışı içeriklerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıca bazı kullanıcıların, toplumun hassasiyetlerini hedef alan provokatif paylaşımlarla kin ve düşmanlığı körüklemeye çalıştığı belirlendi.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR
Siber ve terörle mücadele ekiplerinin sahadaki ve dijitaldeki çalışmalarının kapsamlı şekilde sürdüğü bildirildi.
İncelemeler sonucunda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında gerekli hukuki süreçlerin vakit kaybetmeksizin işletileceği belirtildi.