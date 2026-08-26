Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan hesaplara inceleme

Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde dönüm noktası olarak kaydedilen "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik aşamalar geride kalırken, Suriye sahasında da tarihi gelişmeler yaşandı. Terör örgütü PKK'nın ardından Suriye uzantısı SDG/YPG de Şam'da kendini feshetti. Elebaşı Mazlum Abdi'nin "Bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz" sözleriyle duyurduğu fesih kararı, Türkiye'yi de hedef alan terör koridoru planlarını çökertti. Gelişmelerle birlikte sosyal medyada süreci hedef alan bazı hesaplar ise manipülasyona başladı.

Takvim günler öncesinden yazmıştı: YPG için son perde! Terör örgütü kendini feshetti: ABDden ilk tepki geldi Takvim günler öncesinden yazmıştı: YPG için son perde! Terör örgütü kendini feshetti: ABD'den ilk tepki geldi SANAL MEDYADAKİ PROVOKASYONLARA KAPSAMLI İNCELEME

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' sürecini hedef alan sanal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele birimlerinin katılımıyla yürütülen çalışma kapsamında, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme' sürecini provoke eden sanal medya içerikleri mercek altına alındı.