Otellerde kurallar değişti! 1 Kasım’dan itibaren zorunlu olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle, basit konaklama turizm işletme belgeleri, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal haricindeki nedenlerle devredilemeyecek. Belgenin bu hükme aykırı şekilde devredildiğinin tespiti halinde valilikçe işlem yapılacak.

Konaklama tesislerine yeni standartlar getirildi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN ASGARİ NİTELİKLER BELİRLENDİ

Yönetmeliğe eklenen yeni maddeyle basit konaklama tesislerinde aranacak asgari nitelikler de düzenlendi. Buna göre, kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunması zorunlu olacak. Tesiste yiyecek ve içecek servisi yapılması halinde malzemelerin, saklama ve servis sırasında bozulmalarını önleyecek şekilde uygun ısıda muhafaza edilmesi gerekecek.

Tesislerde ilk yardım malzemeleri bulundurulacak ve ilk yardım sertifikası bulunan personel istihdam edilecek. Ayrıca tesislerin temizlik ve bakımlarının düzenli olarak yapılması ve haşerelerle düzenli mücadele yürütülmesi zorunlu olacak.