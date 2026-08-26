Başkan Erdoğan’dan Büyük Taarruz mesajı: Harim-i ismetimize uzanan elleri söküp attık
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabında yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehit ile gazileri rahmet ve şükranla andı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad etti.
Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun harim-i ismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız Büyük Taarruz'un 104'üncü seneidevriyesinde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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