Emine Erdoğan, Türk toplumunda gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

EMİNE ERDOĞAN, TÜRK TOPLUMUNDA GÖNÜLLÜLÜK, HAYIRSEVERLİK VE DAYANIŞMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Emine Erdoğan, zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'ya şükranlarını sundu. Her toplumun, tarihinden, inancından ve ortak hafızasından beslenen, kendine özgü bir değerler dünyası olduğunu belirten Emine Erdoğan, Türk toplumunda, gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışmanın önde gelen hasletler olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Osmanlı'da 26 binden fazla vakfın tesis edildiğini, bu eşsiz miras sayesinde medeniyetin 'vakıf medeniyeti' olarak anıldığını hatırlatarak, vakıfların, yaşlılara bakmak, yetimleri korumak, borçluların borcunu ödemek, hasta kuşları tedavi etmek gibi incelikli düşüncelerle kurulduğunu, toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda bir iyilik kapısı araladığını anlattı.

Bu anlayışın Türk kültüründe 'hamilik' adıyla hayat bulduğunu anımsatan Emine Erdoğan, "Muhtaç olanı kanatları altına almak, herkese ve her canlıya adil bir yaşam hakkı tanımak, insanlık vicdanına olan inancımızı diri tutar. Yüzyıllar boyunca biriken bu insani tecrübe, hayatın sevinçleri kadar kederlerini de birlikte omuzlamayı, toplumsal bir pratiğe dönüştürmüştür." değerlendirmesinde bulundu.