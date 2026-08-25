Güvenlik kaynakları, son günlerde sosyal medya platformlarında yayılan ve İmralı'da gerçekleştiği öne sürülen görüşme, tutanak, konu ve isimlere ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımların dezenformasyon niteliği taşıdığı ve maksatlı şekilde dolaşıma sokulduğu belirtildi.

Kaynaklar, sosyal medyada yer alan içeriklere ilişkin, "Sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"SABOTAJ GİRİŞİMLERİNE KARŞI TETİKTEYİZ"

Güvenlik kaynakları, gerçeğe dayanmayan paylaşımların Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan çevreler tarafından servis edildiğini belirtti.

Açıklamada, "Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir" denildi.

Kaynaklar, sosyal medyada yayılan söz konusu içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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