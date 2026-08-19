DMM açıkladı! Güvenpark'ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı iddiası asılsız
Sosyal medyada yer alan "Ankara Güvenpark'ta eylem gerçekleştiren er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne kabul edilmediği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıklandı. İlgili iddialar DMM tarafından reddedilirken, söz konusu paylaşımların asılsız olduğu kamuoyuna duyuruldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Bilkent Gazi Uyum Evi hakkındaki asılsız iddialara açıklık getirdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve gazeteci Müyesser Yıldız'ın sosyal medya hesaplarından paylaşmış olduğu "Bilkent Gazi Uyum Evi" provokasyonu aydınlatıldı.
İDDİALAR GERÇEK DIŞI
DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında yer alan, "Ankara Güvenpark'ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.
"GAZİLERİMİZİN KULLANIMINA AMASIZ FAKATSIZ AÇIKTIR"
DMM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ankara Bilkent'te bulunan Gazi Uyum Evi, tüm gazilerimizin kullanımına amasız ve fakatsız açıktır. Tesis, gazilerimizin rehabilitasyonu ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmektedir. Söz konusu tesise erişimle ilgili tek kısıtlama, gazi unvanı taşımayan kişilerin girişine yönelik mevzuat gereği uygulanan güvenlik protokolleridir. Kamuoyunu yanıltmak ve gazilerimiz üzerinden algı operasyonu yürütmek amacıyla dolaşıma sokulan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."