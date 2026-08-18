Terörsüz Türkiye sürecinde "Çerçeve Yasa" Resmi Gazete'de: 5 ve 10 yıllık erteleme nasıl uygulanacak? Başkan Erdoğan'dan mesaj: "Aynı titizlikle yöneteceğiz"
Türkiye'de terörün tamamen tasfiyesi ve toplumsal huzur için tarihi adım atıldı. TBMM'deki dev mutabakatla kabul edilen "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanunu" resmen yürürlükte. MGK teyidiyle başlayacak adli erteleme şartları, kurul yapısı ve başvuru esasları madde madde belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kanuna ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere, milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, Kanun'un belirlediği zeminde, ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
SOSYAL MEDYADAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi kanuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"TARİHİ BİR MUTABAKAT ÖRNEĞİ"
Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Gazi Meclisimizde tarihi bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti Grubu'ndaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum.
Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum. Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere, milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, Kanun'un belirlediği zeminde, ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz."
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YENİ DÖNEM
Kanunla, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından uygulanacak işlemler belirlendi.
Düzenleme; yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesine ilişkin hükümler içeriyor.
HANGİ SUÇLAR KAPSAMDA?
Düzenleme; PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün propagandasını yapma suçlarının yanı sıra örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsayacak.
Örgüt lehine işlenen ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçlar da kapsamda olacak.
Kanunda "örgüt", PKK/KCK terör örgütü ve bununla bağlantılı her türlü oluşum; "Kurul" ise düzenleme kapsamında oluşturulacak Kurul olarak tanımlandı.
TEMEL ŞART: SİLAHLARIN TESLİMİ VE MGK KARARI
Kanundaki mekanizmaların işletilmesi için temel koşullardan biri, örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altındaki her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi olacak.
Bu tespitin MGK kararıyla teyit edilerek Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek.
Kanundaki soruşturma, kovuşturma ve infaz ertelemesine ilişkin hükümler bu koşula bağlandı.
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA 5 VE 10 YILLIK ERTELEME
Kanun kapsamına giren ve üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl süreyle ertelenecek.
15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren kapsamdaki suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar ise 10 yıl süreyle ertelenecek.
Ancak örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar bu hükmün dışında tutulacak.
ZAMAN AŞIMI İŞLEMEYECEK
Erteleme süresince dava zaman aşımı işlemeyecek.
Dosyalar ve suçun ispatına yarayan deliller de erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresi boyunca muhafaza edilecek.
Müsadereye konu eşya ve malvarlığı değerleri hakkında erteleme kararıyla birlikte tasfiye kararı verilerek bunlar Hazineye irat kaydedilecek.
Cumhuriyet savcısının verdiği kararlara karşı kanun yollarına başvurma hakkına sahip olanlar 2 hafta içinde sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Mahkemenin kovuşturmanın ertelenmesine ilişkin kararlarına karşı da 2 hafta içinde itiraz edilebilecek.
YENİ SORUŞTURMALAR İÇİN KURUL İZNİ
MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce işlenmiş ve kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle bu tarihten sonra başlatılacak soruşturmaların yürütülmesi Kurulun iznine bağlı olacak.
Erteleme kararı verilecek suçlar nedeniyle uygulanmış tutuklama ve adli kontrol tedbirleri de dosyanın bulunduğu aşamaya göre yetkili hakim veya mahkeme, bölge adliye mahkemesi ya da Yargıtayın ilgili ceza dairesi tarafından değerlendirilecek.
Şartların oluşması halinde söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilebilecek.
İstinaf veya temyiz incelemesindeki dosyalar hakkında ise bozma kararı verilecek.
ERTELEME SÜRESİNDE TERÖR SUÇU İŞLENİRSE NE OLACAK?
Erteleme kararları bunlara özel bir sisteme kaydedilecek ve söz konusu kayıtların kullanımına sınırlama getirilecek.
Erteleme tarihinden itibaren erteleme süresi içerisinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılacak ve soruşturma veya kovuşturmaya devam edilecek.
Bu durumda mahkumiyet halinde cezanın infazı da kanundaki erteleme hükmünden yararlanamayacak.
Erteleme süresinin yeni bir suç işlenmeden geçirilmesi halinde ise kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilecek.
CEZALARIN İNFAZINDA DA 5 VE 10 YILLIK SÜRE
Kanun, kesinleşmiş mahkumiyetlere ilişkin infaz hükümlerini de düzenliyor.
Kapsamdaki suçlardan toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum edilen hükümlülerin cezalarının infazı, infaz hakiminin kararıyla 5 yıl ertelenecek.
Toplam 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanların cezalarının infazı ise 10 yıl ertelenecek.
Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçundan mahkum olanlar ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar bu hükmün dışında olacak.
Erteleme süresinde cezada zaman aşımı işlemeyecek.
SÜRE SUÇ İŞLENMEDEN TAMAMLANIRSA CEZA İNFAZ EDİLMİŞ SAYILACAK
İnfazın ertelenmesi süresinde terör suçlarından birinin işlenmesi durumunda infaz hakimi erteleme kararını kaldıracak ve cezanın infazının devamına karar verecek.
Belirlenen süre yeni bir suç işlenmeden geçirildiği takdirde ise verilen ceza infaz edilmiş sayılacak.
Erteleme kararlarının takibi Cumhuriyet başsavcılıklarınca gerçekleştirilecek.
SÜRECİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISININ BAŞKANLIĞINDAKİ KURUL TAKİP EDECEK
Kanunun uygulanmasını takip ve değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir Kurul oluşturulacak.
Kurulda;
- Adalet Bakanı,
- Dışişleri Bakanı,
- İçişleri Bakanı,
- Milli Savunma Bakanı,
- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,
- Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı,
- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
yer alacak.
İhtiyaç halinde alt komisyonlar kurulabilecek; bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcileri ile gerekli görülen kişiler toplantılara davet edilebilecek.
Kurul tarafından sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini sağlamak amacıyla alt komisyonlarda görevlendirme de yapılabilecek.
DÖNEMSEL DEĞERLENDİRME YAPILACAK
PKK/KCK ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiği ve kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim ettiği güvenlik kurumlarınca tespit edilip MGK kararıyla teyit edildikten sonra örgütün tamamen tasfiyesine ilişkin süreç dönemsel olarak değerlendirilebilecek.
Gözlem raporları doğrultusunda yapılacak değerlendirmeler sonucunda Kurul gerekli görürse adli, idari ve yasal düzenlemeler konusunda talepte bulunabilecek.
Kanun kapsamında verilen erteleme kararları da dönemsel olarak Kurulun değerlendirmesine tabi tutulacak.
HAK YOKSUNLUKLARI İÇİN DE DÜZENLEME
Gerekli görülmesi halinde soruşturma ve kovuşturmalardan doğan hak yoksunluklarının tüm sonuçlarıyla kaldırılması Kurul tarafından sulh ceza hakimliği veya mahkemeden talep edilebilecek.
Mahkumiyet hükümlerinden kaynaklanan hak yoksunluklarının kaldırılması ise infaz hakimliğinden istenebilecek.
Mahkumiyet nedeniyle doğan hak yoksunlukları konusunda talepte bulunulabilmesi için 5 yıllık erteleme kararlarında 2 yıl, 10 yıllık erteleme kararlarında ise 3 yıl geçmiş olması gerekecek.
TBMM'DE İZLEME KOMİSYONU KURULACAK
Kurul, yürüttüğü çalışmalar hakkında TBMM'yi düzenli olarak bilgilendirecek.
TBMM Başkanlığı tarafından da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere İzleme Komisyonu oluşturulacak.
Komisyon faaliyetleri izleyerek tavsiyelerde bulunabilecek. Kurulun sekretarya hizmetlerini ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yürütecek.
TESLİM EDİLEN SİLAHLAR KAYIT ALTINA ALINACAK
Kanun kapsamındaki örgüt mensuplarının beraberinde getirdiği veya beyan ettiği silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak.
Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, güvenlik kurumlarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek.
BAŞVURU İÇİN 6 AYLIK SÜRE
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin, PKK/KCK ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiği ve silahlarını teslim ettiğine ilişkin tespiti teyit eden MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde yazılı bildirimde bulunması gerekecek.
Başvurular, kişilerin bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görevlendirilen kurumlara yapılacak.
Kanunda ayrıca düzenleme kapsamında verilen görevlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirileceği hükme bağlandı.
Kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin, bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğunun doğmayacağı belirtildi.