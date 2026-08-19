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Tokyo ile kazan kazan: Başkan Erdoğan Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Japonya ilişkilerinin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, savunma sanayii, yatırım ve ticarette iş birliği vurgusu öne çıktı. Başkan Erdoğan, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümü olarak müzakereleri işaret etti. Erdoğan, Kumamoto'daki depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

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Tokyo ile kazan kazan: Başkan Erdoğan Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile görüştü

Ankara-Tokyo hattında kritik bir temas kayıtlara geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Tokyo ile kazan kazan: Başkan Erdoğan Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile görüştü-2

SAVUNMA SANAYİİ VURGUSU

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Japonya ilişkilerinin başta savunma sanayii, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu yönde gayret göstereceklerini ifade etti.

TEK ÇÖZÜM MÜZAKERE

Erdoğan, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümü olarak da müzakereleri işaret etti. Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini vurguladı.

Tokyo ile kazan kazan: Başkan Erdoğan Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile görüştü-3

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZİYE

Öte yandan Kumamoto'da geçtiğimiz ay meydana gelen deprem de liderlerin gündemindeydi.

Başkan Erdoğan, depremde hayatını kaybedenler için Japonya Başbakanı Takaiçi'ye bir kez daha taziye dileklerini iletti.

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