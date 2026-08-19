Tokyo ile kazan kazan: Başkan Erdoğan Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile görüştü





SAVUNMA SANAYİİ VURGUSU



Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Japonya ilişkilerinin başta savunma sanayii, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu yönde gayret göstereceklerini ifade etti.



TEK ÇÖZÜM MÜZAKERE



Erdoğan, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümü olarak da müzakereleri işaret etti. Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini vurguladı.