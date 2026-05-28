CANLI YAYIN
Geri

Güvenli enerjinin merkez üssü Türkiye: Dev yatırımlar peş peşe devreye giriyor

Nükleer, doğal gaz ve petrol depolarına ilişkin adımlarıyla enerji arz güvenliğinde önemli rol oynamaya başlayan Türkiye, yeni hamlelere hazırlanıyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Güvenli enerjinin merkez üssü Türkiye: Dev yatırımlar peş peşe devreye giriyor
Türkiye yürüttüğü enerji diplomasisi ve milli enerji çalışmaları ile güvenli enerjinin merkez üssü oldu. Savaşların yaşandığı coğrafyada jeopolitik konumunu avantaja çeviren Türkiye, nükleer, doğal gaz ve petrol depoları, uluslararası boru hatları ile yalnızca kendisinin değil, Avrupa'nın da enerji arz güvenliği için önemli rol oynamaya başladı. Avrupa'da araçlarına yakıt bulamayan ülkeler olmasına rağmen, Türkiye hiçbir sorun yaşamadı.
Petroldeki artıştan vatandaşın etkilenmemesi için de eşel mobil sistemi devreye alındı.

Enerji Bakanlığı, LNG alanında 12 uluslararası anlaşma ile enerji arzı noktasında önemli işe imza attı. Öte yandan enerji güvenliğinde kritik görev üstlenecek Akkuyu NGS'de ilk reaktörün bu yıl sonu devreye alınarak sisteme elektriğin verilmesi hedefleniyor. Uzun yıllardır üzerinde çalışılan Sinop ve Trakya nükleer santralleri için yürütülen müzakerelerin de bu yıl sonuçlanması bekleniyor.
Türkiye, son dönemde kararlılıkla yürüttüğü çok yönlü enerji diplomasisi ve yerli-milli enerji projeleriyle küresel arenada güvenli enerjinin en önemli merkez üssü haline geldi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)
Silivri ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisleri'nin depolama kapasitesi 6.3 milyar metreküpe ulaşırken, Ceyhan'daki ham petrol depolama kapasitesi ise Ceyhan Ham Petrol Tank Çiftliği Projesi ile 45 milyon varile çıkarılacak. Katar ve Türkmen gazının Avrupa'ya taşınması için de diplomasi çalışmaları sürüyor.

GÜÇLÜ BİR KONUM

Güvenli enerjinin merkez üssü Türkiye: Dev yatırımlar peş peşe devreye giriyor-2 Enerji jeopolitiği uzmanı Raşit Kırkağaç, Türkiye'nin son yıllarda attığı adımları yeni enerji mimarisine hazırlık olarak okumak gerektiğini anlatarak, "Yapılan çalışmalar yalnızca arz güvenliği değil, aynı zamanda pazarlık gücü, kriz anında manevra alanı ve bölgesel enerji ticaretinde daha güçlü konum sağladı" dedi.

Haber: Barış Şimşek
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Güvenli enerjinin merkez üssü Türkiye: Dev yatırımlar peş peşe devreye giriyor-4 Güvenli enerjinin merkez üssü Türkiye: Dev yatırımlar peş peşe devreye giriyor-5 Güvenli enerjinin merkez üssü Türkiye: Dev yatırımlar peş peşe devreye giriyor-6
Takvim Kaynak Tercihleri
Ev hanımları ve çalışan annelerin yeni hakları belli oldu: İşte 6 yıl erken emeklilik ve nakdi yardım detayları
SONRAKİ HABER

Hem ödenek hem emeklilik
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler