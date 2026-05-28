Güvenli enerjinin merkez üssü Türkiye: Dev yatırımlar peş peşe devreye giriyor
Nükleer, doğal gaz ve petrol depolarına ilişkin adımlarıyla enerji arz güvenliğinde önemli rol oynamaya başlayan Türkiye, yeni hamlelere hazırlanıyor.
Türkiye yürüttüğü enerji diplomasisi ve milli enerji çalışmaları ile güvenli enerjinin merkez üssü oldu. Savaşların yaşandığı coğrafyada jeopolitik konumunu avantaja çeviren Türkiye, nükleer, doğal gaz ve petrol depoları, uluslararası boru hatları ile yalnızca kendisinin değil, Avrupa'nın da enerji arz güvenliği için önemli rol oynamaya başladı. Avrupa'da araçlarına yakıt bulamayan ülkeler olmasına rağmen, Türkiye hiçbir sorun yaşamadı.
Petroldeki artıştan vatandaşın etkilenmemesi için de eşel mobil sistemi devreye alındı.
Enerji Bakanlığı, LNG alanında 12 uluslararası anlaşma ile enerji arzı noktasında önemli işe imza attı. Öte yandan enerji güvenliğinde kritik görev üstlenecek Akkuyu NGS'de ilk reaktörün bu yıl sonu devreye alınarak sisteme elektriğin verilmesi hedefleniyor. Uzun yıllardır üzerinde çalışılan Sinop ve Trakya nükleer santralleri için yürütülen müzakerelerin de bu yıl sonuçlanması bekleniyor.
Silivri ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisleri'nin depolama kapasitesi 6.3 milyar metreküpe ulaşırken, Ceyhan'daki ham petrol depolama kapasitesi ise Ceyhan Ham Petrol Tank Çiftliği Projesi ile 45 milyon varile çıkarılacak. Katar ve Türkmen gazının Avrupa'ya taşınması için de diplomasi çalışmaları sürüyor.
GÜÇLÜ BİR KONUM
Enerji jeopolitiği uzmanı Raşit Kırkağaç, Türkiye'nin son yıllarda attığı adımları yeni enerji mimarisine hazırlık olarak okumak gerektiğini anlatarak, "Yapılan çalışmalar yalnızca arz güvenliği değil, aynı zamanda pazarlık gücü, kriz anında manevra alanı ve bölgesel enerji ticaretinde daha güçlü konum sağladı" dedi.
