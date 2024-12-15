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"Business"te kelepçelendi işinden de kovuldu! Petlas YK Üyesi Abdülkadir Özcan uçakta olay çıkardı: “Türkiye’yi satın alırım”

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, Dubai-İstanbul seferini yapan THY uçağının ‘business’ bölümünde alkolün dozunu kaçırınca olay çıkardı.Uçağı birbirine katarken “Milyar dolarlık adamım, Türkiye’yi satın alırım” gibi sözleri de kamerayla kaydedilen Özcan’ı THY’nin kara listeye aldığı öğrenildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından Özcan, şirket yönetim kuruluyla görevden alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
Businesste kelepçelendi işinden de kovuldu! Petlas YK Üyesi Abdülkadir Özcan uçakta olay çıkardı: Türkiye’yi satın alırım

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    THY'nin Dubai-İstanbul seferinde 'business' bölümünde uçan Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, alkolün dozunu kaçırınca olanlar oldu. Özcan'ın diğer yolcuları rahatsız etmeye başlaması üzerine kabin ekibi bu kişiye daha fazla alkol servis etmeme kararı aldı. Sarhoş yolcunun rahatsızlık vermeye devam etmesi üzerine yanındaki yolcu yer değiştirmek istedi. Bu duruma sinirlenen Özcan, uçakta olay çıkararak yer değiştirmek isteyen yolcuyu ve kabin ekibini tehdit etti.

    KONTROLÜ KAYBEDINCE

    Kontrol edilemeyen Özcan, kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletildi.

    KARA LİSTEYE ALINDI

    Abdülkadir Özcan, emniyetçe gözaltına alınmasının ardından hakkında şikayetçi olunmadığı için ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı THY Özcan'ın kara listeye alındığını bildirdi.

    "ÖZCAN'I AZLETTİK"

    Şirketi Petlas ise, Yönetim Kurulu üyemiz Abdülkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verilmiştir" açıklaması yaptı.

    PETLAS AÇIKLAMA YAPTI

    Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'a ilişkin şirketten açıklama geldi. Yapılan açıklamada Özcan'ın görevine son verildiği belirtildi.

    ABDÜLKADİR ÖZCAN KİMDİR?

    Abdülkadir Özcan dedesiyle ayrnı adı taşıyor. Özcan (uçakta olay çıkaranın dedesi), 1955'te kullanılmış lastiklerin geri dönüşümüyle sektöre giriş yaptı. Hurda lastik satışından yeni lastik üretimine geçti. AKO Grup, 2005 yılında Türkiye'nin ilk yerli lastik üreticisi olan Petlas'ı satın aldı. AKO Grup, 5 büyük ölçekli fabrikası, 30'dan fazla markası ve bin 200'e yakın bayisiyle Türkiye'nin otomotiv sektöründeki en güçlü yerli üreticilerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

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