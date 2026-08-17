Trabzon Raylı Sistem Projesi'nde ilk kazma ne zaman vurulacak?

TOPLAM HAT UZUNLUĞU 32 KİLOMETRE OLACAK

Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, Trabzon Raylı Sistem Hattı projesinin toplam hat uzunluğunun 32 kilometre olduğunu belirterek, "Sonuçlandırılan ihaleler kapsamında ilk etapta 15,5 kilometre raylı sistem inşa edilecek. 16 adet de istasyon yapılacak. İkinci etapta, yapılacak işlerle birlikte toplam hat uzunluğu 32 kilometreye, istasyon sayısı da 31'e çıkacak" dedi.

Söz konusu projenin 32 kilometrelik hattının Akçaabat, Akyazı, şehir merkezi, Trabzon Havalimanı, Yomra olarak belirlendiği kaydedildi.

Öte yandan Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon için önem taşıyan projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, iki özel inşaat firmasının ortaklığında gerçekleştirileceğini belirtti.

Projenin trafiği rahatlatmasının yanı sıra Trabzon'a büyük değer katacağını vurgulayan Genç, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana büyük titizlikle takip ettiğimiz Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Proje'mizde ilk kazmayı 1 Eylül 2026 tarihinde vuracağız." ifadelerini kullandı.

Genç, vatandaşa verdikleri sözü tuttuklarının ve artık Trabzon'un ulaşımı için yeni bir devir başlayacağının altını çizerek, projeye destek veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Trabzon milletvekillerine ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'e teşekkür etti.